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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211214/kadry-1763688106.html
Костромская область разработала программу привлечения педагогических кадров
Костромская область разработала программу привлечения педагогических кадров - РИА Новости, 14.12.2021
Костромская область разработала программу привлечения педагогических кадров
Программа привлечения кадров в образование разработана в Костромской области, в числе мер поддержки педагогов – строительство жилья, финансовая помощь, сообщает РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:20
2021-12-14T16:20
костромская область
общество
костромская область
сергей ситников
россия
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КОСТРОМА, 14 дек – РИА Новости. Программа привлечения кадров в образование разработана в Костромской области, в числе мер поддержки педагогов – строительство жилья, финансовая помощь, сообщает администрация региона.Сообщается, что задачу разработать дополнительные меры поддержки педагогов региональному департаменту образования и науки поставил губернатор Сергей Ситников. Губернатор отметил, что Костромская область первой среди регионов России утвердила программу привлечения кадров в систему здравоохранения. По мнению Ситникова, аналогичная программа необходима и в сфере образования, она позволит снизить дефицит кадров в условиях реализации нацпроекта "Образование"."Помощь педагогам будет оказана по пяти направлениям. Среди мер, внесенных в программу подготовки педкадров региона, - строительство жилья для педагогов, приезжающих работать в сельскую местность, финансовая поддержка молодых учителей", - говорится в сообщении.С 1 сентября 2022 года молодые специалисты, пришедшие на работу в государственные образовательные организации, будут получать ежемесячные дополнительные выплаты: в первый год работы – 3 000 рублей, второй год работы – 2 000 рублей, третий год работы – 1 000 рублей. В числе других прописанных в программе мер – ежегодная грантовая поддержка в размере 500 тысяч рублей молодых педагогов на основе конкурсного отбора, выплата дополнительных стипендий студентам-целевикам. Кроме того, по поручению губернатора целевые договоры с вузами будут заключать сами школы, это гарантирует возвращение выпускника в организацию, уверены в областной администрации.Также среди механизмов, которые позволят сократить дефицит специалистов - увеличение количества профильных педагогических классов в регионе. Планируется, что к 2027 году их станет 100, то есть вдвое больше, чем сейчас."Таким образом, к 2027 году, по данным ведомства, планируется привлечь 912 педагогов в школы региона. В организации дополнительного образования в ближайшие пять лет планируется привлечь 125 педагогических работников. Ежегодный рост потребности в кадрах обусловлен, в том числе продолжением строительства новых школ в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211207/premiya-1762647968.html
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общество, костромская область, сергей ситников, россия
16:20 14.12.2021
 
Костромская область разработала программу привлечения педагогических кадров

Костромская область разработала программу привлечения педагогических кадров

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КОСТРОМА, 14 дек – РИА Новости. Программа привлечения кадров в образование разработана в Костромской области, в числе мер поддержки педагогов – строительство жилья, финансовая помощь, сообщает администрация региона.
Сообщается, что задачу разработать дополнительные меры поддержки педагогов региональному департаменту образования и науки поставил губернатор Сергей Ситников. Губернатор отметил, что Костромская область первой среди регионов России утвердила программу привлечения кадров в систему здравоохранения. По мнению Ситникова, аналогичная программа необходима и в сфере образования, она позволит снизить дефицит кадров в условиях реализации нацпроекта "Образование".
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"Помощь педагогам будет оказана по пяти направлениям. Среди мер, внесенных в программу подготовки педкадров региона, - строительство жилья для педагогов, приезжающих работать в сельскую местность, финансовая поддержка молодых учителей", - говорится в сообщении.
С 1 сентября 2022 года молодые специалисты, пришедшие на работу в государственные образовательные организации, будут получать ежемесячные дополнительные выплаты: в первый год работы – 3 000 рублей, второй год работы – 2 000 рублей, третий год работы – 1 000 рублей. В числе других прописанных в программе мер – ежегодная грантовая поддержка в размере 500 тысяч рублей молодых педагогов на основе конкурсного отбора, выплата дополнительных стипендий студентам-целевикам. Кроме того, по поручению губернатора целевые договоры с вузами будут заключать сами школы, это гарантирует возвращение выпускника в организацию, уверены в областной администрации.
Также среди механизмов, которые позволят сократить дефицит специалистов - увеличение количества профильных педагогических классов в регионе. Планируется, что к 2027 году их станет 100, то есть вдвое больше, чем сейчас.
"Таким образом, к 2027 году, по данным ведомства, планируется привлечь 912 педагогов в школы региона. В организации дополнительного образования в ближайшие пять лет планируется привлечь 125 педагогических работников. Ежегодный рост потребности в кадрах обусловлен, в том числе продолжением строительства новых школ в регионе", - говорится в сообщении.
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