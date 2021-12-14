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https://ria.ru/20211214/izbienie-1763655762.html
Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине
Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине - РИА Новости, 14.12.2021
Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Гусева Калининградской области, подозреваемого в избиении 17-летней девушки, ему грозит до двух... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:59
2021-12-14T13:59
происшествия
калининградская область
гусев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Гусева Калининградской области, подозреваемого в избиении 17-летней девушки, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая."В отношении задержанного дознавателями МО МВД возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", - сообщила Поставничая.В полицию обратилась 17-летняя девушка, которая сообщила, что получила кулаком по лицу и несколько ударов по рукам от неизвестного ей мужчины в магазине. Момент избиения попал на видео, которое сняли очевидцы произошедшего."Полицейскими была установлена личность обидчика несовершеннолетней. Им оказался 63-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности", - рассказали в пресс-службе.Подозреваемый объяснил полицейским свое поведение тем, что девушка его якобы оскорбила. Потерпевшая опровергла эту информацию. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html
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калининградская область
гусев
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происшествия, калининградская область, гусев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
13:59 14.12.2021
 
Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине

Против калининградца, избившего 17-летнюю девушку в магазине, возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛИНИНГРАД, 14 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Гусева Калининградской области, подозреваемого в избиении 17-летней девушки, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
"В отношении задержанного дознавателями МО МВД возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", - сообщила Поставничая.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:05
В Костроме охранники магазина избили посетителя
В полицию обратилась 17-летняя девушка, которая сообщила, что получила кулаком по лицу и несколько ударов по рукам от неизвестного ей мужчины в магазине. Момент избиения попал на видео, которое сняли очевидцы произошедшего.
"Полицейскими была установлена личность обидчика несовершеннолетней. Им оказался 63-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности", - рассказали в пресс-службе.
Подозреваемый объяснил полицейским свое поведение тем, что девушка его якобы оскорбила. Потерпевшая опровергла эту информацию. Расследование продолжается.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 23:25
В Петербурге двое мужчин избили подростка из-за серьги в ухе
 
ПроисшествияКалининградская областьГусевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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