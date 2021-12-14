https://ria.ru/20211214/izbienie-1763655762.html

Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине

Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине - РИА Новости, 14.12.2021

Житель Калининградской области избил 17-летнюю девушку в магазине

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Гусева Калининградской области, подозреваемого в избиении 17-летней девушки, ему грозит до двух... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:59

2021-12-14T13:59

2021-12-14T13:59

происшествия

калининградская область

гусев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 14 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Гусева Калининградской области, подозреваемого в избиении 17-летней девушки, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая."В отношении задержанного дознавателями МО МВД возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", - сообщила Поставничая.В полицию обратилась 17-летняя девушка, которая сообщила, что получила кулаком по лицу и несколько ударов по рукам от неизвестного ей мужчины в магазине. Момент избиения попал на видео, которое сняли очевидцы произошедшего."Полицейскими была установлена личность обидчика несовершеннолетней. Им оказался 63-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности", - рассказали в пресс-службе.Подозреваемый объяснил полицейским свое поведение тем, что девушка его якобы оскорбила. Потерпевшая опровергла эту информацию. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html

https://ria.ru/20210615/podrostok-1737148890.html

калининградская область

гусев

россия

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происшествия, калининградская область, гусев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия