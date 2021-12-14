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Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег

Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег - РИА Новости, 14.12.2021

Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег

Житель Нижегородской области заключен под стражу по обвинению в жестоком избиении до смерти соседа якобы за украденные им 2,5 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:16

2021-12-14T12:16

2021-12-14T12:16

происшествия

нижегородская область

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области заключен под стражу по обвинению в жестоком избиении до смерти соседа якобы за украденные им 2,5 тысячи рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 7 декабря на кухне общежития на улице Чкалова в Выксе 39-летний мужчина жестоко избил соседа по комнате. Пострадавший был доставлен в больницу. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался."При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что поссорился с соседом из-за того, что тот украл у его сестры 2,5 тысячи рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588158233.html

нижегородская область

выкса

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происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф), россия