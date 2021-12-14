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Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег
Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег - РИА Новости, 14.12.2021
Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег
Житель Нижегородской области заключен под стражу по обвинению в жестоком избиении до смерти соседа якобы за украденные им 2,5 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:16
2021-12-14T12:16
происшествия
нижегородская область
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области заключен под стражу по обвинению в жестоком избиении до смерти соседа якобы за украденные им 2,5 тысячи рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 7 декабря на кухне общежития на улице Чкалова в Выксе 39-летний мужчина жестоко избил соседа по комнате. Пострадавший был доставлен в больницу. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался."При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что поссорился с соседом из-за того, что тот украл у его сестры 2,5 тысячи рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
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нижегородская область
выкса
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происшествия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:16 14.12.2021
 
Нижегородец избил соседа до смерти из-за якобы украденных денег

Житель Нижегородской области избил соседа до смерти из-за якобы украденных им 2500 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области заключен под стражу по обвинению в жестоком избиении до смерти соседа якобы за украденные им 2,5 тысячи рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 7 декабря на кухне общежития на улице Чкалова в Выксе 39-летний мужчина жестоко избил соседа по комнате. Пострадавший был доставлен в больницу. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
"При допросе подозреваемый сообщил следователям СК, что поссорился с соседом из-за того, что тот украл у его сестры 2,5 тысячи рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
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ПроисшествияНижегородская областьВыксаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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