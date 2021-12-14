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Краснодарский край
https://ria.ru/20211214/innovatory-1763737920.html
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2021
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей
Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:03
2021-12-14T20:03
краснодарский край
общество
краснодарский край
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона.Уточняется, что поддержку направления губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с участниками регионального конкурса молодежных стартапов "Вверх"."Сегодня на Кубани действует целый комплекс мер поддержки – от разработки идеи до выхода продукта на международный рынок. Создан краевой Фонд развития инноваций, который сопровождает перспективные проекты. Налажено взаимодействие с федеральным Фондом содействия инновациям. За три года кубанские разработки привлекли из него более 350 миллионов рублей. При поддержке края наши ученые участвуют в образовательных программах, получают консультации, гранты, субсидии и льготное финансирование проектов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он подчеркнул, что создание и внедрение инноваций невозможно без науки."В этом году Кубанский научный фонд поддержал 68 проектов. Гранты получили более 350 молодых исследователей в приоритетных для региона направлениях развития науки, техники и технологий", - уточнили краевые власти.Региональный конкурс инновационных и технологических молодежных стартапов "Вверх" реализует бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при грантовой поддержке Росмолодежи. Участники проекта в возрасте от 16 до 35 лет прошли обучение под руководством наставников – действующих предпринимателей. Более 20 команд-финалистов защитили собственные проекты перед командой экспертов на форуме молодых предпринимателей Sochi-Startup-2021.
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общество, краснодарский край, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), вениамин кондратьев, россия
20:03 14.12.2021
 
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей

Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона.
Уточняется, что поддержку направления губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с участниками регионального конкурса молодежных стартапов "Вверх".
"Сегодня на Кубани действует целый комплекс мер поддержки – от разработки идеи до выхода продукта на международный рынок. Создан краевой Фонд развития инноваций, который сопровождает перспективные проекты. Налажено взаимодействие с федеральным Фондом содействия инновациям. За три года кубанские разработки привлекли из него более 350 миллионов рублей. При поддержке края наши ученые участвуют в образовательных программах, получают консультации, гранты, субсидии и льготное финансирование проектов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Он подчеркнул, что создание и внедрение инноваций невозможно без науки.
"В этом году Кубанский научный фонд поддержал 68 проектов. Гранты получили более 350 молодых исследователей в приоритетных для региона направлениях развития науки, техники и технологий", - уточнили краевые власти.
Региональный конкурс инновационных и технологических молодежных стартапов "Вверх" реализует бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при грантовой поддержке Росмолодежи. Участники проекта в возрасте от 16 до 35 лет прошли обучение под руководством наставников – действующих предпринимателей. Более 20 команд-финалистов защитили собственные проекты перед командой экспертов на форуме молодых предпринимателей Sochi-Startup-2021.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Вениамин КондратьевРоссия
 
 
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