https://ria.ru/20211214/innovatory-1763737920.html

Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей

Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2021

Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей

Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:03

2021-12-14T20:03

2021-12-14T20:03

краснодарский край

общество

краснодарский край

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона.Уточняется, что поддержку направления губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с участниками регионального конкурса молодежных стартапов "Вверх"."Сегодня на Кубани действует целый комплекс мер поддержки – от разработки идеи до выхода продукта на международный рынок. Создан краевой Фонд развития инноваций, который сопровождает перспективные проекты. Налажено взаимодействие с федеральным Фондом содействия инновациям. За три года кубанские разработки привлекли из него более 350 миллионов рублей. При поддержке края наши ученые участвуют в образовательных программах, получают консультации, гранты, субсидии и льготное финансирование проектов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он подчеркнул, что создание и внедрение инноваций невозможно без науки."В этом году Кубанский научный фонд поддержал 68 проектов. Гранты получили более 350 молодых исследователей в приоритетных для региона направлениях развития науки, техники и технологий", - уточнили краевые власти.Региональный конкурс инновационных и технологических молодежных стартапов "Вверх" реализует бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при грантовой поддержке Росмолодежи. Участники проекта в возрасте от 16 до 35 лет прошли обучение под руководством наставников – действующих предпринимателей. Более 20 команд-финалистов защитили собственные проекты перед командой экспертов на форуме молодых предпринимателей Sochi-Startup-2021.

https://ria.ru/20211214/birzha-1763712653.html

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общество, краснодарский край, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), вениамин кондратьев, россия