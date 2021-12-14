https://ria.ru/20211214/innovatory-1763737920.html
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2021
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей
Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:03
2021-12-14T20:03
2021-12-14T20:03
краснодарский край
общество
краснодарский край
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона.Уточняется, что поддержку направления губернатор края Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с участниками регионального конкурса молодежных стартапов "Вверх"."Сегодня на Кубани действует целый комплекс мер поддержки – от разработки идеи до выхода продукта на международный рынок. Создан краевой Фонд развития инноваций, который сопровождает перспективные проекты. Налажено взаимодействие с федеральным Фондом содействия инновациям. За три года кубанские разработки привлекли из него более 350 миллионов рублей. При поддержке края наши ученые участвуют в образовательных программах, получают консультации, гранты, субсидии и льготное финансирование проектов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он подчеркнул, что создание и внедрение инноваций невозможно без науки."В этом году Кубанский научный фонд поддержал 68 проектов. Гранты получили более 350 молодых исследователей в приоритетных для региона направлениях развития науки, техники и технологий", - уточнили краевые власти.Региональный конкурс инновационных и технологических молодежных стартапов "Вверх" реализует бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при грантовой поддержке Росмолодежи. Участники проекта в возрасте от 16 до 35 лет прошли обучение под руководством наставников – действующих предпринимателей. Более 20 команд-финалистов защитили собственные проекты перед командой экспертов на форуме молодых предпринимателей Sochi-Startup-2021.
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РИА Новости
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общество, краснодарский край, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), вениамин кондратьев, россия
Разработки инноваторов Кубани привлекли 350 миллионов рублей
Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Разработки инноваторов Кубани привлекли из федерального фонда 350 миллионов рублей с 2019 года, сообщает администрация региона.
Уточняется, что поддержку направления губернатор края Вениамин Кондратьев
обсудил на встрече с участниками регионального конкурса молодежных стартапов "Вверх".
"Сегодня на Кубани действует целый комплекс мер поддержки – от разработки идеи до выхода продукта на международный рынок. Создан краевой Фонд развития инноваций, который сопровождает перспективные проекты. Налажено взаимодействие с федеральным Фондом содействия инновациям. За три года кубанские разработки привлекли из него более 350 миллионов рублей. При поддержке края наши ученые участвуют в образовательных программах, получают консультации, гранты, субсидии и льготное финансирование проектов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Он подчеркнул, что создание и внедрение инноваций невозможно без науки.
"В этом году Кубанский научный фонд поддержал 68 проектов. Гранты получили более 350 молодых исследователей в приоритетных для региона направлениях развития науки, техники и технологий", - уточнили краевые власти.
Региональный конкурс инновационных и технологических молодежных стартапов "Вверх" реализует бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета при грантовой поддержке Росмолодежи
. Участники проекта в возрасте от 16 до 35 лет прошли обучение под руководством наставников – действующих предпринимателей. Более 20 команд-финалистов защитили собственные проекты перед командой экспертов на форуме молодых предпринимателей Sochi-Startup-2021.