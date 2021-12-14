https://ria.ru/20211214/immunitet-1763699328.html
Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей
Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей - РИА Новости, 14.12.2021
Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей
Роспотребнадзор начал изучение популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей в 26 регионах Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:00
2021-12-14T17:00
2021-12-14T17:20
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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татьяна голикова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор начал изучение популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей в 26 регионах Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Роспотребнадзор начал изучение популяционного иммунитета среди детей в 26 регионах Российской Федерации, эта работа начата с 13 декабря", - сообщила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова
17:00 14.12.2021 (обновлено: 17:20 14.12.2021)
Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей
Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей в 26 регионах