https://ria.ru/20211214/immunitet-1763699328.html

Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей

Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей - РИА Новости, 14.12.2021

Роспотребнадзор изучает популяционный иммунитет к коронавирусу среди детей

Роспотребнадзор начал изучение популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей в 26 регионах Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:00

2021-12-14T17:00

2021-12-14T17:20

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор начал изучение популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей в 26 регионах Российской Федерации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Роспотребнадзор начал изучение популяционного иммунитета среди детей в 26 регионах Российской Федерации, эта работа начата с 13 декабря", - сообщила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова