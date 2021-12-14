https://ria.ru/20211214/gazoprovod-1763755923.html
В Черкесске произошла разгерметизация газопровода
В Черкесске произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 14.12.2021
В Черкесске произошла разгерметизация газопровода
Разгерметизация трубопровода-отвода с возгоранием произошла в районе Черкесска, временно приостановлено снабжение ряда потребителей, при этом поврежденный... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:08
2021-12-14T23:08
2021-12-14T23:17
происшествия
черкесск
газпром
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Разгерметизация трубопровода-отвода с возгоранием произошла в районе Черкесска, временно приостановлено снабжение ряда потребителей, при этом поврежденный участок оперативно локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба "Газпром трансгаз Ставрополь"."Четырнадцатого декабря в 19.55 по московскому времени на 20-м километре газопровода-отвода к городу Черкесску произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. Поврежденный участок оперативно локализован", - сообщили в компании.Уточняется, что временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской.Специалисты "Газпром трансгаз Ставрополь" уже приступили к восстановительным работам. Причину происшествия установит специально созданная комиссия.
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происшествия, черкесск, газпром
23:08 14.12.2021 (обновлено: 23:17 14.12.2021)
В Черкесске произошла разгерметизация газопровода
В районе Черкесска произошла разгерметизация газопровода-отвода с возгоранием