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Губернатор Ставрополья заявил, что ситуация с возгоранием под контролем

Губернатор Ставрополья заявил, что ситуация с возгоранием под контролем - РИА Новости, 14.12.2021

Губернатор Ставрополья заявил, что ситуация с возгоранием под контролем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что находится на месте возгорания газопровода в Кочубеевском округе, а ситуация под контролем. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T22:02

2021-12-14T22:02

2021-12-14T22:08

ставропольский край

россия

происшествия

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что находится на месте возгорания газопровода в Кочубеевском округе, а ситуация под контролем.Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошёл на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту. По последним данным ГУМЧС, газопровод перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов."Пострадавших, угрозы населенным пунктам нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем", - написал Владимиров в Instagram.

ставропольский край

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ставропольский край, россия, происшествия, владимир владимиров