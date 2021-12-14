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В Волгоградской области увеличат компенсацию за газификацию дома
В Волгоградской области увеличат компенсацию за газификацию дома - РИА Новости, 14.12.2021
В Волгоградской области увеличат компенсацию за газификацию дома
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение об увеличении почти в три раза компенсации жителям региона за газификацию домовладений до 50... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:10
2021-12-14T12:10
2021-12-14T12:10
волгоградская область
общество
новониколаевский район
волгоградская область
андрей бочаров
жкх
россия
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ВОЛГОГРАД, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение об увеличении почти в три раза компенсации жителям региона за газификацию домовладений до 50 тысяч рублей, сообщает во вторник пресс-служба администрации области.Отмечается, что эта мера, в первую очередь, коснется жителей сел, малообеспеченных и многодетных семей.По данным администрации, законопроект об увеличении размера компенсации во вторник внесен на рассмотрение областной думы, после его принятия социальная мера начнет действовать уже с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20211202/dolschiki-1761774215.html
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общество, новониколаевский район, волгоградская область, андрей бочаров, жкх, россия
В Волгоградской области увеличат компенсацию за газификацию дома
В Волгоградской области увеличат компенсацию за газификацию дома до 50 тысяч рублей