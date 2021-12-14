https://ria.ru/20211214/gaz-1763732030.html

Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.12.2021

Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе растут во вторник почти на 8% и впервые с 6 октября превышают 1450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:20

2021-12-14T19:20

2021-12-14T19:20

экономика

в мире

природный газ

европа

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе растут во вторник почти на 8% и впервые с 6 октября превышают 1450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов превысила 1400 долларов, в течение первых часов демонстрировала устойчивый рост, однако затем незначительно снизилась - до 1350 долларов - после чего вновь перешла к росту и к 18.52 мск достигла почти 1475 долларов за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — 1356,3 доллара.Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1155 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на 10% — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован, потому что не выполняет требования европейского энергетического права.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.

https://ria.ru/20211214/gaz-1763688446.html

https://ria.ru/20211214/gaz-1763668580.html

https://ria.ru/20211214/zima-1763584376.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, цены