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Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.12.2021
Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе растут во вторник почти на 8% и впервые с 6 октября превышают 1450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:20
2021-12-14T19:20
экономика
в мире
природный газ
европа
цены
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе растут во вторник почти на 8% и впервые с 6 октября превышают 1450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов превысила 1400 долларов, в течение первых часов демонстрировала устойчивый рост, однако затем незначительно снизилась - до 1350 долларов - после чего вновь перешла к росту и к 18.52 мск достигла почти 1475 долларов за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — 1356,3 доллара.Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1155 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на 10% — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован, потому что не выполняет требования европейского энергетического права.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
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экономика, в мире, природный газ, европа, цены
19:20 14.12.2021
 
Цены на газ в Европе превысили 1450 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1450 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе растут во вторник почти на 8% и впервые с 6 октября превышают 1450 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов превысила 1400 долларов, в течение первых часов демонстрировала устойчивый рост, однако затем незначительно снизилась - до 1350 долларов - после чего вновь перешла к росту и к 18.52 мск достигла почти 1475 долларов за тысячу кубометров, что на 8,7% выше расчётной цены накануне — 1356,3 доллара.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
16:21
Источник: Берлин выступает за увеличение поставок российского газа в Европу
Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1155 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
Резко — почти на 10% — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован, потому что не выполняет требования европейского энергетического права.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14:59
Bloomberg назвал срок отказа ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
Компрессорная установка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
01:02
В "Нафтогазе" заявили, что Украине хватит газа, чтобы пережить зиму
 
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