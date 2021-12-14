https://ria.ru/20211214/gaz-1763605000.html

"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ

"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ - РИА Новости, 14.12.2021

"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ

Компания "Молдовагаз" полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в ноябре, и сейчас собирает авансовые средства для платежа за первую половину... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:55

2021-12-14T09:55

2021-12-14T10:10

экономика

газпром

молдовагаз

россия

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в ноябре, и сейчас собирает авансовые средства для платежа за первую половину декабря, заявил глава компании Вадим Чебан."Молдовагаз" перечислила ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", - написал Чебан на своей странице в Facebook.В связи с необходимостью полностью рассчитаться с "Газпромом" до 20 декабря "Молдовагаз" просит всех потребителей оплатить счета за газ вовремя."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что кризис неплатежей в будущем может повториться.

https://ria.ru/20211030/gaz-1757016108.html

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экономика, газпром, молдовагаз, россия