https://ria.ru/20211214/galaktika-1763669645.html

Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики

Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики - РИА Новости, 14.12.2021

Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики

Ученые использовали данные космической миссии Gaia для создания новой карты внешнего диска Млечного Пути. При этом они обнаружили свидетельства ранее... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:03

2021-12-14T15:03

2021-12-14T16:53

наука

астрономия

европейское космическое агентство

космос - риа наука

астрофизика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763696280_0:79:883:575_1920x0_80_0_0_29c285c21c40c4efa13f8c058649ed5e.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые использовали данные космической миссии Gaia для создания новой карты внешнего диска Млечного Пути. При этом они обнаружили свидетельства ранее существовавших у нашей Галактики спиральных рукавов. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.Главная задача обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA) — составить подробную карту распределения звезд нашей Галактики с учетом их движения. Исследователи из Испании и Великобритании проанализировали информацию, собранную обсерваторией с декабря 2020 года, и построили схему, на которой нашли отражение многие ранее неизвестные вращающиеся нитевидные структуры на краю диска.Причем их количество оказалось слишком большим, чтобы объяснить появление прошлыми взаимодействиями с мелкими галактиками-спутниками, как это предполагают общие модели образования Млечного Пути. Авторы считают, что это остатки приливных рукавов диска Млечного Пути, которые в разное время возбуждались различными галактиками-спутниками.Наша Галактика сейчас окружена примерно 50 такими спутниками и в прошлом поглотила множество других галактик. Считается, что сейчас структура Млечного Пути нарушается карликовой галактикой Стрельца, но в более далеком прошлом он взаимодействовал с другим спутниками, такими, например, как карликовая галактика Гайя-Энцелад, известная также как "галактика-сосиска", обломки которой рассеялись на окраинах Млечного Пути.В более раннем исследовании эта же группа ученых под руководством Шервена Ляпорта из Института космических наук Университета Барселоны установила, что в одной из нитевидных структур внешнего диска есть звезды, возраст которых в основной своей массе превышает восемь миллиардов лет. То есть она не могла образоваться при взаимодействии с одной только относительно молодой галактикой Стрельца."Мы считаем, что диски реагируют на удары спутников, которые создают вертикальные волны, распространяющиеся, как рябь на пруду", — приводятся в пресс-релизе Королевского астрономического общества слова Ляпорта.Альтернативная точка зрения на образования нитевидных структур предполагает, что они фиксируют гребни крупномасштабных вертикальных искажений в диске Млечного Пути.Чтобы точно установить, какая из двух гипотез правильная, авторы планируют продолжить исследования с помощью телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах. Специальная программа предусматривает изучение звездного населения в каждой из структур."Обычно эти области Млечного Пути остаются малоизученными из-за пыли, которая сильно заслоняет большую часть промежуточной плоскости Галактики. Хотя пыль влияет на яркость звезды, ее движение остается неизменным. Мы были очень взволнованы, увидев, что данные о движениях звезд помогли нам обнаружить эти нитевидные структуры", — объясняет Ляпорт.По его словам, теперь остается выяснить, что это такое, как они появились, почему в таком большом количестве и что они могут рассказать нам о Млечном Пути, его формировании и эволюции.

https://ria.ru/20200324/1569067228.html

https://ria.ru/20200303/1567984939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрономия, европейское космическое агентство, космос - риа наука, астрофизика