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Наука
https://ria.ru/20211214/galaktika-1763669645.html
Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики
Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики - РИА Новости, 14.12.2021
Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики
Ученые использовали данные космической миссии Gaia для создания новой карты внешнего диска Млечного Пути. При этом они обнаружили свидетельства ранее... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:03
2021-12-14T16:53
наука
астрономия
европейское космическое агентство
космос - риа наука
астрофизика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые использовали данные космической миссии Gaia для создания новой карты внешнего диска Млечного Пути. При этом они обнаружили свидетельства ранее существовавших у нашей Галактики спиральных рукавов. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.Главная задача обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA) — составить подробную карту распределения звезд нашей Галактики с учетом их движения. Исследователи из Испании и Великобритании проанализировали информацию, собранную обсерваторией с декабря 2020 года, и построили схему, на которой нашли отражение многие ранее неизвестные вращающиеся нитевидные структуры на краю диска.Причем их количество оказалось слишком большим, чтобы объяснить появление прошлыми взаимодействиями с мелкими галактиками-спутниками, как это предполагают общие модели образования Млечного Пути. Авторы считают, что это остатки приливных рукавов диска Млечного Пути, которые в разное время возбуждались различными галактиками-спутниками.Наша Галактика сейчас окружена примерно 50 такими спутниками и в прошлом поглотила множество других галактик. Считается, что сейчас структура Млечного Пути нарушается карликовой галактикой Стрельца, но в более далеком прошлом он взаимодействовал с другим спутниками, такими, например, как карликовая галактика Гайя-Энцелад, известная также как "галактика-сосиска", обломки которой рассеялись на окраинах Млечного Пути.В более раннем исследовании эта же группа ученых под руководством Шервена Ляпорта из Института космических наук Университета Барселоны установила, что в одной из нитевидных структур внешнего диска есть звезды, возраст которых в основной своей массе превышает восемь миллиардов лет. То есть она не могла образоваться при взаимодействии с одной только относительно молодой галактикой Стрельца."Мы считаем, что диски реагируют на удары спутников, которые создают вертикальные волны, распространяющиеся, как рябь на пруду", — приводятся в пресс-релизе Королевского астрономического общества слова Ляпорта.Альтернативная точка зрения на образования нитевидных структур предполагает, что они фиксируют гребни крупномасштабных вертикальных искажений в диске Млечного Пути.Чтобы точно установить, какая из двух гипотез правильная, авторы планируют продолжить исследования с помощью телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах. Специальная программа предусматривает изучение звездного населения в каждой из структур."Обычно эти области Млечного Пути остаются малоизученными из-за пыли, которая сильно заслоняет большую часть промежуточной плоскости Галактики. Хотя пыль влияет на яркость звезды, ее движение остается неизменным. Мы были очень взволнованы, увидев, что данные о движениях звезд помогли нам обнаружить эти нитевидные структуры", — объясняет Ляпорт.По его словам, теперь остается выяснить, что это такое, как они появились, почему в таком большом количестве и что они могут рассказать нам о Млечном Пути, его формировании и эволюции.
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астрономия, европейское космическое агентство, космос - риа наука, астрофизика
15:03 14.12.2021 (обновлено: 16:53 14.12.2021)
 
Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики

Космический телескоп Gaia позволил восстановить положение древних рукавов Млечного Пути

© Laporte et al.Карта движения звезд Млечного Пути, построенная по данным космической обсерватории Gaia. Черным и пурпурным обозначены области со значительным движением, желтым — области относительно небольшого движения. Крупномасштабные нитевидные дисковые структуры в средней плоскости Галактики выделены линиями. Слева внизу — галактики-спутники Магеллановы Облака, справа — разрываемая на части карликовая галактика Стрельца
Карта движения звезд Млечного Пути, построенная по данным космической обсерватории Gaia. Черным и пурпурным обозначены области со значительным движением, желтым — области относительно небольшого движения. Крупномасштабные нитевидные дисковые структуры в средней плоскости Галактики выделены линиями. Слева внизу — галактики-спутники Магеллановы Облака, справа — разрываемая на части карликовая галактика Стрельца
© Laporte et al.
Карта движения звезд Млечного Пути, построенная по данным космической обсерватории Gaia. Черным и пурпурным обозначены области со значительным движением, желтым — области относительно небольшого движения. Крупномасштабные нитевидные дисковые структуры в средней плоскости Галактики выделены линиями. Слева внизу — галактики-спутники Магеллановы Облака, справа — разрываемая на части карликовая галактика Стрельца
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые использовали данные космической миссии Gaia для создания новой карты внешнего диска Млечного Пути. При этом они обнаружили свидетельства ранее существовавших у нашей Галактики спиральных рукавов. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
Главная задача обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA) — составить подробную карту распределения звезд нашей Галактики с учетом их движения. Исследователи из Испании и Великобритании проанализировали информацию, собранную обсерваторией с декабря 2020 года, и построили схему, на которой нашли отражение многие ранее неизвестные вращающиеся нитевидные структуры на краю диска.
Причем их количество оказалось слишком большим, чтобы объяснить появление прошлыми взаимодействиями с мелкими галактиками-спутниками, как это предполагают общие модели образования Млечного Пути. Авторы считают, что это остатки приливных рукавов диска Млечного Пути, которые в разное время возбуждались различными галактиками-спутниками.
Наша Галактика сейчас окружена примерно 50 такими спутниками и в прошлом поглотила множество других галактик. Считается, что сейчас структура Млечного Пути нарушается карликовой галактикой Стрельца, но в более далеком прошлом он взаимодействовал с другим спутниками, такими, например, как карликовая галактика Гайя-Энцелад, известная также как "галактика-сосиска", обломки которой рассеялись на окраинах Млечного Пути.
Млечный путь вместе с галактическим гало
24 марта 2020, 13:21Наука
Астрономы нашли край нашей Галактики
В более раннем исследовании эта же группа ученых под руководством Шервена Ляпорта из Института космических наук Университета Барселоны установила, что в одной из нитевидных структур внешнего диска есть звезды, возраст которых в основной своей массе превышает восемь миллиардов лет. То есть она не могла образоваться при взаимодействии с одной только относительно молодой галактикой Стрельца.
"Мы считаем, что диски реагируют на удары спутников, которые создают вертикальные волны, распространяющиеся, как рябь на пруду", — приводятся в пресс-релизе Королевского астрономического общества слова Ляпорта.
Альтернативная точка зрения на образования нитевидных структур предполагает, что они фиксируют гребни крупномасштабных вертикальных искажений в диске Млечного Пути.
Чтобы точно установить, какая из двух гипотез правильная, авторы планируют продолжить исследования с помощью телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах. Специальная программа предусматривает изучение звездного населения в каждой из структур.
"Обычно эти области Млечного Пути остаются малоизученными из-за пыли, которая сильно заслоняет большую часть промежуточной плоскости Галактики. Хотя пыль влияет на яркость звезды, ее движение остается неизменным. Мы были очень взволнованы, увидев, что данные о движениях звезд помогли нам обнаружить эти нитевидные структуры", — объясняет Ляпорт.
По его словам, теперь остается выяснить, что это такое, как они появились, почему в таком большом количестве и что они могут рассказать нам о Млечном Пути, его формировании и эволюции.
Искривление галактического диска Млечного Пути. Две меньшие галактики в правом нижнем углу — Большое и Малое Магеллановы Облака
3 марта 2020, 16:33Наука
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