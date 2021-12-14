15:03 14.12.2021 (обновлено: 16:53 14.12.2021)
Астрономы нашли ископаемые рукава нашей Галактики
Космический телескоп Gaia позволил восстановить положение древних рукавов Млечного Пути
© Laporte et al.Карта движения звезд Млечного Пути, построенная по данным космической обсерватории Gaia. Черным и пурпурным обозначены области со значительным движением, желтым — области относительно небольшого движения. Крупномасштабные нитевидные дисковые структуры в средней плоскости Галактики выделены линиями. Слева внизу — галактики-спутники Магеллановы Облака, справа — разрываемая на части карликовая галактика Стрельца
© Laporte et al.
Карта движения звезд Млечного Пути, построенная по данным космической обсерватории Gaia. Черным и пурпурным обозначены области со значительным движением, желтым — области относительно небольшого движения. Крупномасштабные нитевидные дисковые структуры в средней плоскости Галактики выделены линиями. Слева внизу — галактики-спутники Магеллановы Облака, справа — разрываемая на части карликовая галактика Стрельца
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые использовали данные космической миссии Gaia для создания новой карты внешнего диска Млечного Пути. При этом они обнаружили свидетельства ранее существовавших у нашей Галактики спиральных рукавов. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
Главная задача обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA) — составить подробную карту распределения звезд нашей Галактики с учетом их движения. Исследователи из Испании и Великобритании проанализировали информацию, собранную обсерваторией с декабря 2020 года, и построили схему, на которой нашли отражение многие ранее неизвестные вращающиеся нитевидные структуры на краю диска.
Причем их количество оказалось слишком большим, чтобы объяснить появление прошлыми взаимодействиями с мелкими галактиками-спутниками, как это предполагают общие модели образования Млечного Пути. Авторы считают, что это остатки приливных рукавов диска Млечного Пути, которые в разное время возбуждались различными галактиками-спутниками.
Наша Галактика сейчас окружена примерно 50 такими спутниками и в прошлом поглотила множество других галактик. Считается, что сейчас структура Млечного Пути нарушается карликовой галактикой Стрельца, но в более далеком прошлом он взаимодействовал с другим спутниками, такими, например, как карликовая галактика Гайя-Энцелад, известная также как "галактика-сосиска", обломки которой рассеялись на окраинах Млечного Пути.
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В более раннем исследовании эта же группа ученых под руководством Шервена Ляпорта из Института космических наук Университета Барселоны установила, что в одной из нитевидных структур внешнего диска есть звезды, возраст которых в основной своей массе превышает восемь миллиардов лет. То есть она не могла образоваться при взаимодействии с одной только относительно молодой галактикой Стрельца.
"Мы считаем, что диски реагируют на удары спутников, которые создают вертикальные волны, распространяющиеся, как рябь на пруду", — приводятся в пресс-релизе Королевского астрономического общества слова Ляпорта.
Альтернативная точка зрения на образования нитевидных структур предполагает, что они фиксируют гребни крупномасштабных вертикальных искажений в диске Млечного Пути.
Чтобы точно установить, какая из двух гипотез правильная, авторы планируют продолжить исследования с помощью телескопа Уильяма Гершеля на Канарских островах. Специальная программа предусматривает изучение звездного населения в каждой из структур.
"Обычно эти области Млечного Пути остаются малоизученными из-за пыли, которая сильно заслоняет большую часть промежуточной плоскости Галактики. Хотя пыль влияет на яркость звезды, ее движение остается неизменным. Мы были очень взволнованы, увидев, что данные о движениях звезд помогли нам обнаружить эти нитевидные структуры", — объясняет Ляпорт.
По его словам, теперь остается выяснить, что это такое, как они появились, почему в таком большом количестве и что они могут рассказать нам о Млечном Пути, его формировании и эволюции.
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