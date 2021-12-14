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При взрыве цистерны с горючим на Гаити погибли 60 человек
При взрыве цистерны с горючим на Гаити погибли 60 человек - РИА Новости, 14.12.2021
При взрыве цистерны с горючим на Гаити погибли 60 человек
Шестьдесят человек стали жертвами взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском Кап-Аитьене, сообщила местная газета Nouvelliste со ссылкой на власти. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:59
2021-12-14T15:59
2021-12-14T22:20
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Шестьдесят человек стали жертвами взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском Кап-Аитьене, сообщила местная газета Nouvelliste со ссылкой на власти.Еще около полусотни получили тяжелые травмы. Пострадавших доставили в больницу. Специалисты ищут тела и раненых.Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил соболезнования родственникам и всем тем, "кто прямо или косвенно пострадал от этой трагедии". По его словам, ЧП нанесло и крупный материальный ущерб.Как рассказал представитель городских властей Патрик Альмонор, в ночь на вторник машина с горючим попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом, после чего произошел взрыв.
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в мире, гаити
15:59 14.12.2021 (обновлено: 22:20 14.12.2021)
При взрыве цистерны с горючим на Гаити погибли 60 человек
При взрыве цистерны с горючим на Гаити погибли 60 человек, почти 50 пострадали