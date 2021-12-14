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Ни один из фигурантов дела о ЧП на "Листвяжной" не признал вину

Ни один из фигурантов дела о ЧП на "Листвяжной" не признал вину - РИА Новости, 14.12.2021

Ни один из фигурантов дела о ЧП на "Листвяжной" не признал вину

Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не признал вину в инкриминируемых преступлениях, сообщила РИА... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:21

2021-12-14T14:21

2021-12-14T15:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

светлана петренко

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не признал вину в инкриминируемых преступлениях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал", - сказала она.Петренко отметила, что в рамках расследования проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля, назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие.По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который сегодня прилетел на шахту "Листвяжная", в ходе оперативного совещания дал ряд конкретных указаний и потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров и документы."Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку", - добавила Петренко.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://ria.ru/20211207/vyplaty-1762604969.html

https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763387518.html

кемеровская область

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, светлана петренко