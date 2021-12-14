14:21 14.12.2021 (обновлено: 15:21 14.12.2021)
Ни один из фигурантов дела о ЧП на "Листвяжной" не признал вину
Ни один из фигурантов дела о взрыве на шахте "Листвяжная" не признал вину
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ни один из пяти фигурантов уголовного дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области не признал вину в инкриминируемых преступлениях, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал", - сказала она.
Петренко отметила, что в рамках расследования проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля, назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие.
По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который сегодня прилетел на шахту "Листвяжная", в ходе оперативного совещания дал ряд конкретных указаний и потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров и документы.
"Глава ведомства подчеркнул, что действия или бездействие всех, кто причастен к трагедии, должны получить всестороннюю правовую оценку", - добавила Петренко.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок были взяты под стражу 27 ноября, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Также арестованы госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)". По версии следствия, в ноябре инспекторы составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.