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Госдума приняла во втором чтении законопроект об эвакуации при угрозе ЧС
Госдума приняла во втором чтении законопроект об эвакуации при угрозе ЧС - РИА Новости, 14.12.2021
Госдума приняла во втором чтении законопроект об эвакуации при угрозе ЧС
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:49
2021-12-14T17:09
общество
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) сразу после получения такого указания."Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций", - следует из пояснительной записки.Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.Отмечается, что комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций получат возможность принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.Как пояснил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроектом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации. Граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью. При этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой.Пискарев отметил, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.Согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или ЧС, при получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны чрезвычайной ситуации, добавил Пискарев. За невыполнение гражданину может быть дано предупреждение или наложен административный штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.По словам депутата, вопросы обеспечения и защиты прав граждан в сфере имущественных правоотношений планируется предусмотреть в порядке проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС с учетом законодательства РФ и во взаимодействии с Росгвардией, а также МВД России.Согласно действующему законодательству, эвакуация граждан проводится путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.
https://ria.ru/20211204/pravitelstvo-1762179755.html
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общество, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), василий пискарев, россия
15:49 14.12.2021 (обновлено: 17:09 14.12.2021)
 
Госдума приняла во втором чтении законопроект об эвакуации при угрозе ЧС

Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий эвакуироваться при угрозе ЧС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) сразу после получения такого указания.
"Установить для граждан РФ обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций", - следует из пояснительной записки.
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Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.
Отмечается, что комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций получат возможность принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС вне зависимости от их характера в отношении работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций.
Как пояснил ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроектом не предусмотрена принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации. Граждан будут эвакуировать только в случае реальной угрозы их жизни и здоровью. При этом проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой.
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Пискарев отметил, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.
Согласно правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или ЧС, при получении указаний от уполномоченных должностных лиц, в том числе через СМИ или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны чрезвычайной ситуации, добавил Пискарев. За невыполнение гражданину может быть дано предупреждение или наложен административный штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.
По словам депутата, вопросы обеспечения и защиты прав граждан в сфере имущественных правоотношений планируется предусмотреть в порядке проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС с учетом законодательства РФ и во взаимодействии с Росгвардией, а также МВД России.
Согласно действующему законодательству, эвакуация граждан проводится путем их сбора и перевозки в пункты временного размещения - общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах.
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ОбществоГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Василий ПискаревРоссия
 
 
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