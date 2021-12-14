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В приемной губернатора Липецкой области вновь установили елку желаний
В приемной губернатора Липецкой области вновь установили елку желаний - РИА Новости, 14.12.2021
В приемной губернатора Липецкой области вновь установили елку желаний
Глава Липецкой области Игорь Артамонов присоединился к акции "Поймай елку - сотвори добро", у себя в приемной он установил елочку, которая украшена открытками с РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:52
2021-12-14T10:52
2021-12-14T10:52
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов присоединился к акции "Поймай елку - сотвори добро", у себя в приемной он установил елочку, которая украшена открытками с пожеланиями детей, сообщает пресс-служба администрации областиГубернатор уже взял четыре открытки и до Нового года исполнит содержащиеся в них желания.Артамонов пригласил своих коллег присоединиться к акции, снять и исполнить желание с елочки."Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной – елка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения "Больше, чем добро". Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую ", - сказал Артамонов.Всех, кто хочет поддержать акцию, также приглашают в торговые центры Липецка - там до 19 декабря будут стоять такие же волшебные елки.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости
. Глава Липецкой области Игорь Артамонов
присоединился к акции "Поймай елку - сотвори добро", у себя в приемной он установил елочку, которая украшена открытками с пожеланиями детей, сообщает пресс-служба администрации области
Губернатор уже взял четыре открытки и до Нового года исполнит содержащиеся в них желания.
Артамонов пригласил своих коллег присоединиться к акции, снять и исполнить желание с елочки.
"Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной – елка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения "Больше, чем добро". Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую ", - сказал Артамонов.
Всех, кто хочет поддержать акцию, также приглашают в торговые центры Липецка
- там до 19 декабря будут стоять такие же волшебные елки.