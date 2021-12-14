https://ria.ru/20211214/elka-1763613584.html

В приемной губернатора Липецкой области вновь установили елку желаний

В приемной губернатора Липецкой области вновь установили елку желаний - РИА Новости, 14.12.2021

В приемной губернатора Липецкой области вновь установили елку желаний

Глава Липецкой области Игорь Артамонов присоединился к акции "Поймай елку - сотвори добро", у себя в приемной он установил елочку, которая украшена открытками с РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:52

2021-12-14T10:52

2021-12-14T10:52

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов присоединился к акции "Поймай елку - сотвори добро", у себя в приемной он установил елочку, которая украшена открытками с пожеланиями детей, сообщает пресс-служба администрации областиГубернатор уже взял четыре открытки и до Нового года исполнит содержащиеся в них желания.Артамонов пригласил своих коллег присоединиться к акции, снять и исполнить желание с елочки."Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной – елка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения "Больше, чем добро". Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую ", - сказал Артамонов.Всех, кто хочет поддержать акцию, также приглашают в торговые центры Липецка - там до 19 декабря будут стоять такие же волшебные елки.

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игорь артамонов