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В России разработали первый среднетоннажный электрогрузовик
В России разработали первый среднетоннажный электрогрузовик - РИА Новости, 14.12.2021
В России разработали первый среднетоннажный электрогрузовик
Компания Drive Electro завершила разработку первого в России среднетоннажного электрогрузовика, автомобиль получил сертификацию и уже в декабре будет передан... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:17
2021-12-14T07:17
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Компания Drive Electro завершила разработку первого в России среднетоннажного электрогрузовика, автомобиль получил сертификацию и уже в декабре будет передан первому заказчику, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Сейчас на российском рынке нет аналогичных среднетоннажных грузовиков на электротяге. Эта ниша занята автомобилями с двигателями внутреннего сгорания… Автомобиль прошел все необходимые этапы сертификации и в декабре будет передан компании-заказчику", - рассказали в пресс-службе, отметив, что грузовик будет предлагаться потребителям с контрактом жизненного цикла. Он включает в себя техническое обслуживание машины и обеспечение зарядной инфраструктурой.В компании уточнили, что электродвигатель, батарея и вся необходимая электроника в автомобиле разработана и произведена Drive Electro. По данным "Ведомостей", основой для российского электрогрузовика стала шасси японской модели Isuzu ELF (кузов, кабина, ходовая часть). Сама компания эту информацию не комментирует.Это будет первый электромобиль, который Drive Electro планирует выпускать серийно. Сейчас основное производство компании базируется в Химках. В дальнейшем планируется планомерное расширение мощностей и производственных площадей. "Электрогрузовики данного класса будут ориентированы на ритейлеры, транспортные и логистические компании. Максимальная мощность завода составит 500 электрогрузовиков в год, но поначалу объемы выпуска будут меньше", - рассказали в компании.Электрогрузовик имеет полную массу в 9,5 тонн. Пробег на одной зарядке составляет более 200 километров, что, по словам компании, позволит осуществлять грузоперевозки в условиях города и пригорода. Машина не создает шумового загрязнения, а её использование позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 80 тонн в год. Кроме того, за счет использования альтернативного вида энергии и низкой изнашиваемости основных узлов автомобиля стоимость владения электрогрузовиком за 10 лет будет на 20-25% ниже по сравнению с обычным.Компания Drive Electro специализируется на разработке электрических и гибридных тяговых систем и накопителей энергии. Это крупнейший в Европе производитель батарей для электробусов. На счету компании производство и поставка батарей и комплектов тягового оборудования для 600 московских электробусов.
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экономика, технологии, россия
07:17 14.12.2021
 
В России разработали первый среднетоннажный электрогрузовик

Drive Electro завершила разработку первого в России среднетоннажного электрогрузовика

© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Людмила Попова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Компания Drive Electro завершила разработку первого в России среднетоннажного электрогрузовика, автомобиль получил сертификацию и уже в декабре будет передан первому заказчику, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сейчас на российском рынке нет аналогичных среднетоннажных грузовиков на электротяге. Эта ниша занята автомобилями с двигателями внутреннего сгорания… Автомобиль прошел все необходимые этапы сертификации и в декабре будет передан компании-заказчику", - рассказали в пресс-службе, отметив, что грузовик будет предлагаться потребителям с контрактом жизненного цикла. Он включает в себя техническое обслуживание машины и обеспечение зарядной инфраструктурой.
В компании уточнили, что электродвигатель, батарея и вся необходимая электроника в автомобиле разработана и произведена Drive Electro. По данным "Ведомостей", основой для российского электрогрузовика стала шасси японской модели Isuzu ELF (кузов, кабина, ходовая часть). Сама компания эту информацию не комментирует.
Это будет первый электромобиль, который Drive Electro планирует выпускать серийно. Сейчас основное производство компании базируется в Химках. В дальнейшем планируется планомерное расширение мощностей и производственных площадей. "Электрогрузовики данного класса будут ориентированы на ритейлеры, транспортные и логистические компании. Максимальная мощность завода составит 500 электрогрузовиков в год, но поначалу объемы выпуска будут меньше", - рассказали в компании.
Электрогрузовик имеет полную массу в 9,5 тонн. Пробег на одной зарядке составляет более 200 километров, что, по словам компании, позволит осуществлять грузоперевозки в условиях города и пригорода. Машина не создает шумового загрязнения, а её использование позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 80 тонн в год. Кроме того, за счет использования альтернативного вида энергии и низкой изнашиваемости основных узлов автомобиля стоимость владения электрогрузовиком за 10 лет будет на 20-25% ниже по сравнению с обычным.
Компания Drive Electro специализируется на разработке электрических и гибридных тяговых систем и накопителей энергии. Это крупнейший в Европе производитель батарей для электробусов. На счету компании производство и поставка батарей и комплектов тягового оборудования для 600 московских электробусов.
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