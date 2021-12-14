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Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света - РИА Новости, 14.12.2021
Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
Свыше 750 населенных пунктов трех регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:33
2021-12-14T09:54
происшествия
нижегородская область
новгородская область
костромская область
владимирская область
псковская область
московская область (подмосковье)
тверская область
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Свыше 750 населенных пунктов трех регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск вторника, на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей без электроэнергии остаются 753 населенных пункта, в которых проживают 5,84 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории 26 муниципальных образований. В частности, без энергоснабжения в 14 районах Псковской области продолжают оставаться 497 населенных пунктов с населением свыше трех тысяч человек. К работам по ликвидации последствий циклона привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 370 единиц техники.Как отмечает администрация Псковской области в своем Telegram-канале, за сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение около 5 тысяч человек.В соответствии с прогнозом, во вторник ослабевший циклон будет смещаться в направлении Ненецкого автономного округа, Архангельской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей.
https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html
https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html
нижегородская область
новгородская область
костромская область
владимирская область
псковская область
московская область (подмосковье)
тверская область
архангельская область
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происшествия, нижегородская область, новгородская область, костромская область, владимирская область, псковская область, московская область (подмосковье), тверская область, архангельская область, ненецкий автономный округ
09:33 14.12.2021 (обновлено: 09:54 14.12.2021)
 
Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света

В Псковской, Новгородской и Тверской областях 753 населенных пункта остались без света

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Свыше 750 населенных пунктов трех регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск вторника, на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей без электроэнергии остаются 753 населенных пункта, в которых проживают 5,84 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории 26 муниципальных образований. В частности, без энергоснабжения в 14 районах Псковской области продолжают оставаться 497 населенных пунктов с населением свыше трех тысяч человек. К работам по ликвидации последствий циклона привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 370 единиц техники.
Как отмечает администрация Псковской области в своем Telegram-канале, за сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение около 5 тысяч человек.
В соответствии с прогнозом, во вторник ослабевший циклон будет смещаться в направлении Ненецкого автономного округа, Архангельской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей.
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