https://ria.ru/20211214/elektroenergiya-1763602691.html

Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света

Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света - РИА Новости, 14.12.2021

Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света

Свыше 750 населенных пунктов трех регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:33

2021-12-14T09:33

2021-12-14T09:54

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Свыше 750 населенных пунктов трех регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск вторника, на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей без электроэнергии остаются 753 населенных пункта, в которых проживают 5,84 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории 26 муниципальных образований. В частности, без энергоснабжения в 14 районах Псковской области продолжают оставаться 497 населенных пунктов с населением свыше трех тысяч человек. К работам по ликвидации последствий циклона привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 370 единиц техники.Как отмечает администрация Псковской области в своем Telegram-канале, за сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение около 5 тысяч человек.В соответствии с прогнозом, во вторник ослабевший циклон будет смещаться в направлении Ненецкого автономного округа, Архангельской, Костромской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей.

https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html

https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html

нижегородская область

новгородская область

костромская область

владимирская область

псковская область

московская область (подмосковье)

тверская область

архангельская область

ненецкий автономный округ

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