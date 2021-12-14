https://ria.ru/20211214/ekspo-2030-1763706717.html

Мишустин представил заявку России на "Экспо-2030"

Мишустин представил заявку России на "Экспо-2030" - РИА Новости, 14.12.2021

Мишустин представил заявку России на "Экспо-2030"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил заявку России на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве, заявив, что столица является... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:23

2021-12-14T17:23

2021-12-14T17:34

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил заявку России на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве, заявив, что столица является олицетворением широкой русской души, где рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия.Он отметил, что в Москве памятники старины органично сочетаются с самыми передовыми технологическими достижениями, в городе есть огромные возможности для развития и творчества."А еще наша столица – олицетворение широкой русской души. Здесь всегда рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия", - добавил глава кабмина.Он напомнил, что российская заявка на проведение выставки в 2030 году в Москве касается темы "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира", и она нацелена на создание "справедливого и устойчивого миропорядка, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой". По словам Мишустина, эта задача "весьма актуальная", особенно с учетом глобального перехода к зеленой экономике.Мишустин подчеркнул, что Россия придает большое значение международной выставочной деятельности и на протяжении 170 лет активно участвует в проведении выставок "Экспо"."Участие нашей страны в "Экспо" неоднократно отмечалось медалями, дипломами и премиями. Убежден, что проведение этого мероприятия в России удостоится самой высокой оценки", - убежден премьер.Заявки на проведение всемирной выставки в 2030 году подали пять стран. Первой свою кандидатуру представила РФ в конце апреля. Помимо Москвы, за право проведения "Экспо-2030" будут бороться корейский Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд. Период изучения заявок продлится 18 месяцев. Каждая страна-кандидат должна представить досье, чтобы Международное бюро выставок организовало миссии для оценки жизнеспособности каждого проекта. Страна, которая получит право на проведение Экспо-2030, будет выбрана на генеральной ассамблее МБВ в 2023 году.Всемирная выставка Экспо - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Сейчас Экспо проходит в Дубае - с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В 2025 году выставка состоится в Японии.

https://realty.ria.ru/20211122/ekspo-1760172951.html

https://ria.ru/20211204/moskva-1762155798.html

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в мире, общество, москва, михаил мишустин, экспо, россия