02:32 14.12.2021 (обновлено: 02:34 14.12.2021)
Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей
Судовладелец заявил, что два члена экипажа были пьяны при столкновении с датским кораблем
© REUTERS / TT News Agency/Johan Nilsson Британское грузовое судно Scot Carrier после столкновения с датским судном Karin Hoej в Балтийском море
ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости. Два члена экипажа британского судна Scot Carrier, столкнувшегося с датским судном Karin Hoj, были пьяны, говорится в сообщении компании-судовладельца Scotline Marine Holdings Limited.
В понедельник сообщалось, что британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден в корпусе перевернувшегося датского судна. Возбуждено дело о грубом нарушении правил судоходства, следователи полагают, что управление одним из судов велось в состоянии алкогольного опьянения.
"В соответствии со стандартными процедурами все члены экипажа Scot Carrier были проверены на наркотики и алкоголь, причем два члена экипажа превысили допустимую норму. Scotline Marine Holdings подтверждает, что в компании действует строгая политика в отношении наркотиков и алкоголя, и в ней абсолютно нетерпимы к любым нарушениям", - говорится в сообщении судовладельца.
Указывается, что сейчас Scot Carrier находится в шведском порту Истада, экипаж и компания будут в полной мере сотрудничать в расследовании этого инцидента.