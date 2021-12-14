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Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей

Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей - РИА Новости, 14.12.2021

Судовладелец прокомментировал столкновение британского и датского кораблей

Два члена экипажа британского судна Scot Carrier, столкнувшегося с датским судном Karin Hoj, были пьяны, говорится в сообщении компании-судовладельца Scotline... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T02:32

2021-12-14T02:32

2021-12-14T02:34

в мире

швеция

балтийское море

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ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости. Два члена экипажа британского судна Scot Carrier, столкнувшегося с датским судном Karin Hoj, были пьяны, говорится в сообщении компании-судовладельца Scotline Marine Holdings Limited.В понедельник сообщалось, что британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом, в результате одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Один из двух человек, пропавших без вести в результате столкновения судов, был найден в корпусе перевернувшегося датского судна. Возбуждено дело о грубом нарушении правил судоходства, следователи полагают, что управление одним из судов велось в состоянии алкогольного опьянения."В соответствии со стандартными процедурами все члены экипажа Scot Carrier были проверены на наркотики и алкоголь, причем два члена экипажа превысили допустимую норму. Scotline Marine Holdings подтверждает, что в компании действует строгая политика в отношении наркотиков и алкоголя, и в ней абсолютно нетерпимы к любым нарушениям", - говорится в сообщении судовладельца.Указывается, что сейчас Scot Carrier находится в шведском порту Истада, экипаж и компания будут в полной мере сотрудничать в расследовании этого инцидента.

https://ria.ru/20211213/zaderzhanie-1763539597.html

швеция

балтийское море

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в мире, швеция, балтийское море