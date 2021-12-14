https://ria.ru/20211214/effektivnost-1763699907.html

Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона

Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона

Данные по эффективности вакцин от "омикрона" будут позже, ученые еще ведут исследования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:02

2021-12-14T17:02

2021-12-14T17:16

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Данные по эффективности вакцин от "омикрона" будут позже, ученые еще ведут исследования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Данные по вакцинам, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, будут чуть позже. Наши ученые ведут соответствующие исследования во всех институтах-разработчиках", - сказала Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763699202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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