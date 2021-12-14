https://ria.ru/20211214/effektivnost-1763699907.html
Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона
Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона
Данные по эффективности вакцин от "омикрона" будут позже, ученые еще ведут исследования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:02
2021-12-14T17:02
2021-12-14T17:16
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Данные по эффективности вакцин от "омикрона" будут позже, ученые еще ведут исследования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Данные по вакцинам, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, будут чуть позже. Наши ученые ведут соответствующие исследования во всех институтах-разработчиках", - сказала Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763699202.html
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татьяна голикова, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:02 14.12.2021 (обновлено: 17:16 14.12.2021)
Голикова рассказала об исследовании вакцин на эффективность от омикрона
Вице-премьер Голикова заявила, что данные об эффективности вакцин от омикрона будут позже