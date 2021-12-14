https://ria.ru/20211214/diplom-1763719552.html

Главе Сургутского района Югры вручили диплом за стратегию соцэкономразвития

Главе Сургутского района Югры вручили диплом за стратегию соцэкономразвития - РИА Новости, 14.12.2021

Главе Сургутского района Югры вручили диплом за стратегию соцэкономразвития

Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой получил в Москве диплом за лучшую стратегию социально-экономического развития до... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:16

2021-12-14T18:16

2021-12-14T18:19

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой получил в Москве диплом за лучшую стратегию социально-экономического развития до 2030 года."Наша Стратегия социально-экономического развития до 2030 года победила в конкурсе Форума Живых городов "Креативные города" в номинации "Лучшие городские и региональные стратегии". Сегодня я был в Москве на вручении диплома", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети Facebook.Он подчеркнул, что с 2016 численность жителей увеличилась более чем на четыре тысячи человек. Начиная с 2016 года, Сургутский район пять раз занимали первое место в инвестиционном рейтинге округа, а с 2018 - трижды становился лучшим в конкурсе "Лидер бизнеса Югры", подчеркнул глава района.По словам Трубецкого, количество предприятий малого и среднего бизнеса возросло с 2295 в 2016 году до 3658 в 2020 году. Соразмерно этому увеличивается число жителей, которые работают на таких предприятиях, и объем налоговых поступлений, добавил он.Глава района добавил, что из бюджета муниципалитета большие деньги направляются на реализацию жилищных программ и ремонт дорог, на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, культуры и спорта. При этом, как отметил Трубецкой, у района нет кредитов и долгов."Все это – результат командной работы администрации и неравнодушия жителей Сургутского района. Именно эта связка легла в основу нашего "Маршрута в благополучие". Мы избрали пять направлений движения: высокое качество жизнеобеспечения граждан, безопасность, стабильное развитие экономики, комфортная среда и возможность для реализации человеческого потенциала. Это не "бумажная стратегия", которой грош цена, а те планы, которые мы успешно реализуем на протяжении нескольких лет и продолжим реализовывать", – заключил Трубецкой.

https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html

https://ria.ru/20211203/yugra-1762054200.html

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сургутский район, москва, ханты-мансийский автономный округ, жкх