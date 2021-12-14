https://ria.ru/20211214/covid-1763695080.html
Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19
Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:48
2021-12-14T16:48
2021-12-14T18:25
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной", - сообщил Собянин.Он отметил, что за последнюю неделю число выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:48 14.12.2021 (обновлено: 18:25 14.12.2021)
Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19
Мэр Москвы Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19 в столице