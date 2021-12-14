https://ria.ru/20211214/covid-1763695080.html

Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19

Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

Собянин заявил о снижении случаев заражения COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:48

2021-12-14T16:48

2021-12-14T18:25

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной", - сообщил Собянин.Он отметил, что за последнюю неделю число выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%.

https://ria.ru/20211214/sekvenirovanie-1763699574.html

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москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии