Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем
Зеленский заявил, что Украина возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Украина с 2022 года возобновит госпрограмму обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
"В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - приводит пресс-служба офиса президента слова Зеленского, которые он произнес на совещании по социальной защите ликвидаторов аварии.
Глава государства также поручил правительству найти средства для финансирования программы.
Он также подписал указы о введении награды "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы".
Кроме того, предусмотрено увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и работников органов внутренних дел Украины, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, его охране и подверглись значительному радиоактивному облучению.
По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, в настоящее время на Украине насчитывается 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч – непосредственно ликвидаторы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине было загрязнено 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров, где на тот момент проживали 2,6 миллиона человек.