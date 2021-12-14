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Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем
Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем - РИА Новости, 14.12.2021
Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем
Украина с 2022 года возобновит госпрограмму обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:29
2021-12-14T21:29
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
чернобыльская аэс
денис шмыгаль
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Украина с 2022 года возобновит госпрограмму обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский."В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - приводит пресс-служба офиса президента слова Зеленского, которые он произнес на совещании по социальной защите ликвидаторов аварии.Глава государства также поручил правительству найти средства для финансирования программы.Он также подписал указы о введении награды "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы".Кроме того, предусмотрено увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и работников органов внутренних дел Украины, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, его охране и подверглись значительному радиоактивному облучению.По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, в настоящее время на Украине насчитывается 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч – непосредственно ликвидаторы.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине было загрязнено 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров, где на тот момент проживали 2,6 миллиона человек.
https://ria.ru/20211213/referendum-1763521494.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, чернобыльская аэс, денис шмыгаль
21:29 14.12.2021
 
Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем

Зеленский заявил, что Украина возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Украина с 2022 года возобновит госпрограмму обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
"В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - приводит пресс-служба офиса президента слова Зеленского, которые он произнес на совещании по социальной защите ликвидаторов аварии.
Глава государства также поручил правительству найти средства для финансирования программы.
Он также подписал указы о введении награды "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы".
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Кроме того, предусмотрено увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и работников органов внутренних дел Украины, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, его охране и подверглись значительному радиоактивному облучению.
По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, в настоящее время на Украине насчитывается 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч – непосредственно ликвидаторы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине было загрязнено 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров, где на тот момент проживали 2,6 миллиона человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В миреУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийЧернобыльская АЭСДенис Шмыгаль
 
 
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