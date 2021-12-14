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Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем

Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем - РИА Новости, 14.12.2021

Зеленский заявил, что возобновит программу обеспечения чернобыльцев жильем

Украина с 2022 года возобновит госпрограмму обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:29

2021-12-14T21:29

2021-12-14T21:29

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Украина с 2022 года возобновит госпрограмму обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил президент страны Владимир Зеленский."В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - приводит пресс-служба офиса президента слова Зеленского, которые он произнес на совещании по социальной защите ликвидаторов аварии.Глава государства также поручил правительству найти средства для финансирования программы.Он также подписал указы о введении награды "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы".Кроме того, предусмотрено увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и работников органов внутренних дел Украины, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, его охране и подверглись значительному радиоактивному облучению.По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, в настоящее время на Украине насчитывается 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч – непосредственно ликвидаторы.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине было загрязнено 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров, где на тот момент проживали 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20211213/referendum-1763521494.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, чернобыльская аэс, денис шмыгаль