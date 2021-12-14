https://ria.ru/20211214/byudzhet-1763648583.html

Доходы бюджета Вологодской области значительно выросли

Доходы бюджета Вологодской области значительно выросли - РИА Новости, 14.12.2021

Доходы бюджета Вологодской области значительно выросли

Доходы бюджета Вологодской области за 11 месяцев 2021 года составили 139,6 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:22

2021-12-14T13:22

2021-12-14T13:22

вологодская область

экономика

бюджет

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ВОЛОГДА, 14 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Вологодской области за 11 месяцев 2021 года составили 139,6 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила и.о. начальника департамента финансов области Татьяна Голыгина.По ее словам, наибольшие поступления в бюджет обеспечили крупные налогоплательщики за счет налога на прибыль. За 11 месяцев они уплатили дополнительно к плану 38,5 миллиардов рублей. При этом рост поступлений отмечается по всем видам налогов и сборов – по акцизам на 39,2%, по налогу на совокупный доход на 28,3%, по налогу на доходы физических лиц на 8,4%."Сегодня мы отмечаем и хорошие итоги мобилизации доходов в местные бюджеты районов. Их доходная база выросла с 13 миллиардов рублей в 2020 году до 14,4 в текущем. Средний темп роста составил 10%, а в пяти районах превысил 20%", - сказала Голыгина.При этом она отметила недостаточные результаты по легализации "серой" зарплаты – в целом по области план выполнен только на 87%, а в ряде районов менее чем на 70%. Еще хуже идет сбор имущественных налогов с физических лиц – на недвижимость, на землю и транспортного налога, срок их уплаты истёк 1 декабря. В целом по области вологжане оплатили около 75% от назначенных платежей по этим налогам.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762793347.html

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экономика, бюджет