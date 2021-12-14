Меняйло: инвентаризация недвижимости и участков пополнит бюджеты районов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 дек – РИА Новости. Выявление случаев нецелевого использования земельных участков будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы муниципальных образований и повышению уровня жизни населения, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе аппаратного совещания.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на совещании, в частности, обсуждалась проводимая в республике инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков.
"Инвентаризации подлежат не только земли сельхозназначения, но и вся налогооблагаемая база. Это один из элементов плана повышения собственной доходной части местных бюджетов. Исполнение плана дало свой результат уже в этом году. Но если мы правильно проведем инвентаризацию, то в следующем году нас ждут хорошие финансовые показатели", – приводятся в сообщении слова Меняйло.
Он поручил министерству финансов республики проработать стимулирующие меры в отношении тех районов, которые активно повышают собственную доходную часть. Одним из вариантов таких стимулирующих мер может быть выдача дополнительных субсидии на сбалансированность бюджетов, отметили в пресс-службе.