Меняйло: инвентаризация недвижимости и участков пополнит бюджеты районов

"Инвентаризации подлежат не только земли сельхозназначения, но и вся налогооблагаемая база. Это один из элементов плана повышения собственной доходной части местных бюджетов. Исполнение плана дало свой результат уже в этом году. Но если мы правильно проведем инвентаризацию, то в следующем году нас ждут хорошие финансовые показатели", – приводятся в сообщении слова Меняйло.