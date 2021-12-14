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Краснодарский край
https://ria.ru/20211214/birzha-1763712653.html
Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов
Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов - РИА Новости, 14.12.2021
Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов
Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов, на ней можно разместить собственный стартап для привлечения инвесторов, а также пройти обучение, РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:46
2021-12-14T17:46
краснодарский край
общество
краснодарский край
сочи
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
вениамин кондратьев
агентство стратегических инициатив (аси)
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов, на ней можно разместить собственный стартап для привлечения инвесторов, а также пройти обучение, сообщает администрация региона.Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев на встрече с участниками конкурса молодежных стартапов "Вверх" в Сочи."Проекты кубанских инноваторов касаются приоритетных для региона направлений – сельского хозяйства и биотехнологий, медицины, образования, IT-сектора. Нам важно поддерживать и максимально помогать развивать ваши идеи. В том числе для этого в регионе создана платформа "Биржа молодых инноваторов Краснодарского края", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Уточняется, что на созданной онлайн-площадке молодые инноваторы и предприниматели могут пройти образовательные курсы, получить консультации экспертов и наставников, а также разместить презентации стартапов для привлечения инвесторов. Как отметили в ведомстве, благодаря платформе уже подписаны первые соглашения на сумму в 20 миллионов рублей.Идею создать интернет-платформу для поддержки молодежных стартапов озвучил молодой предприниматель из Анапы Максим Волков, он представил проект на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" Президенту РФ Владимиру Путину и получил грант Росмолодежи. Проект при поддержке губернатора Краснодарского края реализует команда бизнес-инкубатора Сочинского госуниверситета.
https://ria.ru/20211213/proekt-1763540178.html
https://ria.ru/20211213/odarennye-1763535261.html
краснодарский край
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общество, краснодарский край, сочи, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), вениамин кондратьев, агентство стратегических инициатив (аси), россия
17:46 14.12.2021
 
Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов

Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов

© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Fotolia / Picture-Factory
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Краснодарский край запустил интернет-биржу молодых инноваторов, на ней можно разместить собственный стартап для привлечения инвесторов, а также пройти обучение, сообщает администрация региона.
Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев на встрече с участниками конкурса молодежных стартапов "Вверх" в Сочи.
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"Проекты кубанских инноваторов касаются приоритетных для региона направлений – сельского хозяйства и биотехнологий, медицины, образования, IT-сектора. Нам важно поддерживать и максимально помогать развивать ваши идеи. В том числе для этого в регионе создана платформа "Биржа молодых инноваторов Краснодарского края", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Уточняется, что на созданной онлайн-площадке молодые инноваторы и предприниматели могут пройти образовательные курсы, получить консультации экспертов и наставников, а также разместить презентации стартапов для привлечения инвесторов. Как отметили в ведомстве, благодаря платформе уже подписаны первые соглашения на сумму в 20 миллионов рублей.
Идею создать интернет-платформу для поддержки молодежных стартапов озвучил молодой предприниматель из Анапы Максим Волков, он представил проект на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" Президенту РФ Владимиру Путину и получил грант Росмолодежи. Проект при поддержке губернатора Краснодарского края реализует команда бизнес-инкубатора Сочинского госуниверситета.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайСочиВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Вениамин КондратьевАгентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
 
 
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