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Мэр Биробиджана подал в отставку
Мэр Биробиджана подал в отставку - РИА Новости, 14.12.2021
Мэр Биробиджана подал в отставку
Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку, он покинул пост, отработав лишь половину пятилетнего срока, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T05:01
2021-12-14T05:01
политика
еврейская автономная область
биробиджан
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ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку, он покинул пост, отработав лишь половину пятилетнего срока, сообщили РИА Новости в мэрии."Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию, его заявление поступило в гордуму для рассмотрения, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города. Мэр будет работать до 30 декабря включительно. До этой даты определят, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана", - сообщили в администрации города.Как писали местные СМИ, в Биробиджане до сих пор не могут разгрести последствия снежного циклона начала декабря, от горожан поступает масса жалоб. Головатый написал заявление об отставке после встречи с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. В мэрии РИА Новости не стали подтверждать или опровергать эту информацию.Головатого избрали мэром Биробиджана в апреле 2019 года. За его назначение на пятилетний срок проголосовали большинство депутатов гордумы. До этого он шесть лет возглавлял администрацию Облученского городского поселения. Градоначальником стал после досрочной отставки предшественника Евгения Коростелева (занимал этот пост с 2015 года), на которого завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
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еврейская автономная область
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политика, еврейская автономная область, биробиджан
05:01 14.12.2021
 
Мэр Биробиджана подал в отставку

Мэр Биробиджана Головатый подал в отставку

© Официальный сайт мэрии города БиробиджанаМэр Биробиджана Александр Головатый
Мэр Биробиджана Александр Головатый
© Официальный сайт мэрии города Биробиджана
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Мэр Биробиджана Александр Головатый подал в отставку, он покинул пост, отработав лишь половину пятилетнего срока, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Александр Головатый подал в отставку по собственному желанию, его заявление поступило в гордуму для рассмотрения, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города. Мэр будет работать до 30 декабря включительно. До этой даты определят, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана", - сообщили в администрации города.
Как писали местные СМИ, в Биробиджане до сих пор не могут разгрести последствия снежного циклона начала декабря, от горожан поступает масса жалоб. Головатый написал заявление об отставке после встречи с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. В мэрии РИА Новости не стали подтверждать или опровергать эту информацию.
Головатого избрали мэром Биробиджана в апреле 2019 года. За его назначение на пятилетний срок проголосовали большинство депутатов гордумы. До этого он шесть лет возглавлял администрацию Облученского городского поселения. Градоначальником стал после досрочной отставки предшественника Евгения Коростелева (занимал этот пост с 2015 года), на которого завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
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ПолитикаЕврейская автономная областьБиробиджан
 
 
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