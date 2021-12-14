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Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР
Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР - РИА Новости, 14.12.2021
Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с делегацией Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москве безопасность на Африканском континенте и... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:49
2021-12-14T21:49
2021-12-14T21:49
цар
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александр фомин
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с делегацией Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москве безопасность на Африканском континенте и сотрудничество по линии оборонных ведомств, сообщили в пресс-службе ведомства."В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте", - говорится в сообщении.
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цар, москва, александр фомин, здоровье - общество
Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР
Замглавы Минобороны Фомин обсудил безопасность в Африке с делегацией ЦАР в Москве