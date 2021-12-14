https://ria.ru/20211214/bezopasnost-1763749742.html

Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР

Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР - РИА Новости, 14.12.2021

Замглавы Минобороны встретился с делегацией ЦАР

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с делегацией Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москве безопасность на Африканском континенте и... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:49

2021-12-14T21:49

2021-12-14T21:49

цар

москва

александр фомин

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/66/1517896640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_192a5a2789b2426c1268f97a8fae0ed3.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с делегацией Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москве безопасность на Африканском континенте и сотрудничество по линии оборонных ведомств, сообщили в пресс-службе ведомства."В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211208/politika-1762740931.html

цар

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цар, москва, александр фомин, здоровье - общество