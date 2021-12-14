https://ria.ru/20211214/berbok-1763727195.html

Лавров поздравил главу МИД Германии с вступлением в должность

Лавров поздравил главу МИД Германии с вступлением в должность - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров поздравил главу МИД Германии с вступлением в должность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок с вступлением в должность и выразил надежду на поддержание... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:48

2021-12-14T18:48

2021-12-14T18:48

в мире

германия

мид германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил новую главу МИД ФРГ Анналену Бербок с вступлением в должность и выразил надежду на поддержание конструктивного общения России и Германии, говорится в сообщении МИД РФ.Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны во вторник."Это стало первым контактом Министра с германской коллегой после её назначения на пост главы германского внешнеполитического ведомства 8 декабря 2021 г. С.В.Лавров поздравил А.Бербок с вступлением в должность и выразил надежду на поддержание традиции регулярного конструктивного общения мининдел России и Германии", - отметил МИД РФ.

https://ria.ru/20211213/potok-1763433423.html

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в мире, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, анналена бербок