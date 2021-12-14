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Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо
Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо - РИА Новости, 14.12.2021
Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси из-за сильных торнадо и бурь и распорядился оказать федеральную помощь,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:59
2021-12-14T08:59
в мире
арканзас
сша
миссури
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси из-за сильных торнадо и бурь и распорядился оказать федеральную помощь, сообщил Белый дом."Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Иллинойс и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата и властей на местах для ответа на чрезвычайные условия, возникшие в результате сильных бурь, шквальных ветров и торнадо 10 декабря", - говорится в заявлении Белого дома.Аналогичное распоряжение посвящено штату Теннесси. В заявлениях говорится, что после решения Байдена министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) могут координировать "все усилия" для оказания помощи населению."FEMA уполномочено выявлять, организовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Меры экстренной защиты, включая прямую федеральную помощь, будут обеспечены за счет федерального финансирования в размере 75%", - говорится в заявлении.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь.
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в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден
08:59 14.12.2021
 
Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо

Президент США Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо

© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкМестные жители на месте разрушенных в результате торнадо домов в городе Мэйфилд в штате Кентукки в США
Местные жители на месте разрушенных в результате торнадо домов в городе Мэйфилд в штате Кентукки в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси из-за сильных торнадо и бурь и распорядился оказать федеральную помощь, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Иллинойс и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата и властей на местах для ответа на чрезвычайные условия, возникшие в результате сильных бурь, шквальных ветров и торнадо 10 декабря", - говорится в заявлении Белого дома.
Аналогичное распоряжение посвящено штату Теннесси. В заявлениях говорится, что после решения Байдена министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) могут координировать "все усилия" для оказания помощи населению.
"FEMA уполномочено выявлять, организовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Меры экстренной защиты, включая прямую федеральную помощь, будут обеспечены за счет федерального финансирования в размере 75%", - говорится в заявлении.
Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь.
Последствия торнадо в Боулинг-Грине, штат Кентукки - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
00:20
Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
 
В миреАрканзасСШАМиссуриДжо Байден
 
 
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