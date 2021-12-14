https://ria.ru/20211214/bayden-1763597921.html

Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо

Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо - РИА Новости, 14.12.2021

Байден распорядился оказать помощь штатам Иллинойс и Теннесси из-за торнадо

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси из-за сильных торнадо и бурь и распорядился оказать федеральную помощь,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:59

2021-12-14T08:59

2021-12-14T08:59

в мире

арканзас

сша

миссури

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763515969_0:299:2257:1569_1920x0_80_0_0_08873374cfbd85049f64c62d1a45c284.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штатах Иллинойс и Теннесси из-за сильных торнадо и бурь и распорядился оказать федеральную помощь, сообщил Белый дом."Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Иллинойс и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата и властей на местах для ответа на чрезвычайные условия, возникшие в результате сильных бурь, шквальных ветров и торнадо 10 декабря", - говорится в заявлении Белого дома.Аналогичное распоряжение посвящено штату Теннесси. В заявлениях говорится, что после решения Байдена министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) могут координировать "все усилия" для оказания помощи населению."FEMA уполномочено выявлять, организовывать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Меры экстренной защиты, включая прямую федеральную помощь, будут обеспечены за счет федерального финансирования в размере 75%", - говорится в заявлении.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь.

https://ria.ru/20211214/kentukki-1763583196.html

арканзас

сша

миссури

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, арканзас, сша, миссури, джо байден