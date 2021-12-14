https://ria.ru/20211214/bankrotstvo-1763717398.html

Суд начал процедуру банкротства компании "Т-Платформы"

Суд начал процедуру банкротства компании "Т-Платформы" - РИА Новости, 14.12.2021

Суд начал процедуру банкротства компании "Т-Платформы"

Арбитражный суд Москвы по заявлению компании "РАМЭК-ВС", производителя вычислительного оборудования и спецтехники, ввел начальную процедуру банкротства -... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:04

2021-12-14T18:04

2021-12-14T19:52

общество

москва

арбитражный суд г. москвы

банкротство

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению компании "РАМЭК-ВС", производителя вычислительного оборудования и спецтехники, ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении АО "Т-Платформы", разработчика российских суперкомпьютеров."Введение наблюдения", - указан в карточке дела в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося во вторник заседания по проверке обоснованности заявления кредитора о банкротстве "Т-Платформ". Подробности пока не приводятся.В базе данных арбитражных судов есть сведения о двух исках "РАМЭК-ВС" к "Т-Платформам". В феврале 2020 года "РАМЭК-ВС" потребовала выплатить долг и пени по договору поставки оборудования в общем размере около 89 миллионов рублей, а в марте того же года – долг и неустойку по договору на выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка технологической документации механического конструктива стоечного сервера Е1107 в форме-факторе 1U на базе отечественных процессоров семейства "Байкал" в размере около 15 миллионов рублей.Оба спора осенью 2020 года завершились заключением мировых соглашений. По ним "Т-Платформы" обязались выплатить истцу в общей сложности около 114 миллионов рублей с конца 2020 до конца 2023 года."Т-Платформы" - российская компания, основанная в 2002 году, разработчик суперкомпьютеров, поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений. В числе прочего производит компьютеры "Таволга Терминал 2ВТ1" на базе российского процессора "Байкал-Т1".Гендиректор и акционер АО "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко проходит обвиняемым по уголовному делу о поставках компьютеров в МВД на сумму более 357 миллионов рублей. По версии следствия, Опанасенко получил преимущественные условия при заключении госконтракта, хотя поставляемое оборудование не соответствовало потребностям МВД. Защита Опанасенко утверждает, что к работе компьютеров нареканий нет, они до сих пор используются для экзаменов на получение автомобильных прав.

https://ria.ru/20211209/migratsiya-1763008007.html

https://ria.ru/20211209/vyyavlenie-1762854990.html

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общество, москва, арбитражный суд г. москвы, банкротство, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)