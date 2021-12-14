https://ria.ru/20211214/avtomobili-1763624159.html

МВД подготовило проект о порядке вскрытия автомобиля в отсутствие владельца

МВД подготовило проект о порядке вскрытия автомобиля в отсутствие владельца - РИА Новости, 14.12.2021

МВД подготовило проект о порядке вскрытия автомобиля в отсутствие владельца

МВД подготовило проект приказа о новых правилах вскрытия автомобилей полицией в случае необходимости, соответствующий документ опубликован на федеральном... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:45

2021-12-14T11:45

2021-12-14T16:16

россия

общество

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

авто

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. МВД подготовило проект приказа о новых правилах вскрытия автомобилей полицией в случае необходимости, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований для вскрытия автомобилей."Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие", — говорится в документе.Теперь граждан нужно уведомлять не менее чем за сутки до самой процедуры. Сделать это можно по интернету, почте или телефону.При этом полицейские могут отправить голосовое сообщение, однако затем его содержание нужно будет продублировать на бумажном носителе. Также разрешается использование "информационно-телекоммуникационных сетей". При этом извещения будут направлять с адреса почты органа внутренних дел.В самом уведомлении должны быть прописаны "дата, время, место и основания вскрытия" авто, а также сведения об обстоятельствах процедуры.Помимо этого, в министерстве подготовили проект приказа, который утверждает порядок действий полицейских при проникновении в дома граждан в их отсутствие. В документе указывается, что жильцов необходимо оповестить — по почте, телефону или через интернет — в течение 24 часов после проникновения. Также сотрудники должны отправить бумажную версию извещения. Жильцы должны ознакомиться с ним и подписать документ.

https://ria.ru/20211214/prava-1763584587.html

https://ria.ru/20211212/ugon-1763236669.html

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россия, общество, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, авто