Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/aviatsiya-1763506578.html
"Счет идет на сотни". США избавляются от самых воюющих самолетов
"Счет идет на сотни". США избавляются от самых воюющих самолетов - РИА Новости, 14.12.2021
"Счет идет на сотни". США избавляются от самых воюющих самолетов
Истребители, беспилотники, разведчики и заправщики — в 2022-м ВВС США спишут порядка 160 боевых машин. В Пентагоне рассчитывают таким образом высвободить... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:00
2021-12-14T07:58
безопасность
сша
f-15se
f-35
ввс сша
ближний восток
донбасс
джон хайтен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972172_0:216:2940:1870_1920x0_80_0_0_5a0e72d31cbb76be04764763115764a9.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Истребители, беспилотники, разведчики и заправщики — в 2022-м ВВС США спишут порядка 160 боевых машин. В Пентагоне рассчитывают таким образом высвободить средства для модернизации более современных моделей. Американцы вынуждены экономить — техническое состояние их авиационного парка далеко от идеала. О том, какие самолеты разрежут на металл, — в материале РИА Новости.Спасти штурмовикУ США больше всех в мире военных самолетов — только в ВВС числится около 5800 бортов. Поддержание этой армады в исправном состоянии — вечная головная боль Пентагона. Многим машинам уже за 30 лет: они попросту занимают места в ангарах и только требуют денег на ремонт. Технический персонал вынужден обслуживать, по сути, бесполезные самолеты.Командование ВВС США регулярно пытается убедить конгресс разрешить списать устаревшую технику. Однако рачительные законодатели воспринимают это крайне болезненно. Так, военные давно хотят избавиться от 280 ударных A-10 Thunderbolt II — не позволяют. Эти дозвуковые штурмовики на вооружении с 1977-го, успели повоевать во многих вооруженных конфликтах, заслужили репутацию надежного средства поддержки пехоты. Но самым "свежим" — около 35 лет, а их задачи вполне по силам более современным машинам.Впрочем, конгрессмены все же пошли навстречу ВВС: в 2022-м на металлолом пустят порядка 160 самолетов. В их числе 48 F-15C/DEagle — 20 процентов от общего парка, а также 47 легких F-16C/D Fighting Falcon. Истребители, многие из которых помнят еще "Бурю в пустыне", заменят на F-35 и F-15EX.Меньше дроновИз состава ВВС выведут четыре самолета боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS. Они относительно молоды — в строю с 1996-го, но эксплуатация слишком дорогая. Чем заменят — неясно: разработку нового летающего штаба в 2019-м приостановили.Самые серьезные потери понесет флот стратегических разведывательных беспилотников. Из 29 дронов RQ-4 Global Hawk Block-30 спишут 20. Эти БПЛА способны патрулировать и вести разведку в течение 30 часов на высоте 18 тысяч метров на удалении до 22 тысяч километров от оператора. К слову, они регулярно наведываются к российским границам в Крыму и к линии соприкосновения в Донбассе.Американцы интенсивно применяют RQ-4 по всему миру с 2000-х. Дроны ломаются. Да и обслуживание крайне дорогое — дешевле отправить на задание пилотируемый высотный разведчик U-2. Вероятно, функции Global Hawk передадут беспилотникам-"невидимкам" RQ-170 Sentinel.Распилят и "птичек" покрупнее: 32 самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. Их средний возраст — 52 года. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинству "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, давно пора на свалку. С заменой тоже не так гладко: у новейшего танкера KC-46 выявили целый букет "детских болезней". На их устранение потратят 55 миллионов долларов. Пока же Пентагон отложил поставки перспективных заправщиков в армию минимум до 2024-го.Завершают список 13 военно-транспортных C-130H Hercules. Пять из них заменят более современными C-130J Super Hercules с новыми двигателями и авионикой. У ВВС США останется еще 279 таких машин. Различные модификации "сто тридцатого" эксплуатируют с 1954-го — это самые распространенные военные транспортники в мире.Технические проблемыМассовое списание самолетов — прямое следствие, мягко говоря, неидеального технического состояния американской авиации. В прошлогоднем отчете Счетной палаты США на основании инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск сделали вывод, что многие машины даже не смогут подняться в воздух.По нормативам, минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы взлететь в любой момент. С 2011-го по 2019-й инспекторы проверили 46 типов самолетов и вертолетов — лишь три модели более-менее соответствовали требованиям.Авиапарк 24 типов ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Счетная палата назвала такое положение дел почти катастрофическим. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других. А боеготовность 11 типов самолетов и вовсе не превышала 55 процентов.Причем много вопросов с ремонтом техники возникает из-за острой нехватки комплектующих. В частности, для палубных F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler больше не выпускают запасных частей — их производители ушли с рынка.Хуже всего со стратегическими бомбардировщиками B-1 Lancer. В прошлом году зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщал, что из 62 бортов боеспособны только шесть. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В итоге машины сильно износились. Недавно стало известно, что Пентагон спишет 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.
https://ria.ru/20211210/pomosch-1763231489.html
https://ria.ru/20211209/zaschita-1762860644.html
сша
ближний восток
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972172_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_be9bf66ad5b2341ef57e50fa510df276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, f-15se, f-35, ввс сша, ближний восток, донбасс, джон хайтен, f-15c
08:00 14.12.2021
 

"Счет идет на сотни". США избавляются от самых воюющих самолетов

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Истребители, беспилотники, разведчики и заправщики — в 2022-м ВВС США спишут порядка 160 боевых машин. В Пентагоне рассчитывают таким образом высвободить средства для модернизации более современных моделей. Американцы вынуждены экономить — техническое состояние их авиационного парка далеко от идеала. О том, какие самолеты разрежут на металл, — в материале РИА Новости.

Спасти штурмовик

У США больше всех в мире военных самолетов — только в ВВС числится около 5800 бортов. Поддержание этой армады в исправном состоянии — вечная головная боль Пентагона. Многим машинам уже за 30 лет: они попросту занимают места в ангарах и только требуют денег на ремонт. Технический персонал вынужден обслуживать, по сути, бесполезные самолеты.
© Flickr / D. MillerШтурмовик ВВС США A-10 "Тандерболт"
Штурмовик ВВС США A-10 Тандерболт - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Flickr / D. Miller
Штурмовик ВВС США A-10 "Тандерболт"
Командование ВВС США регулярно пытается убедить конгресс разрешить списать устаревшую технику. Однако рачительные законодатели воспринимают это крайне болезненно. Так, военные давно хотят избавиться от 280 ударных A-10 Thunderbolt II — не позволяют. Эти дозвуковые штурмовики на вооружении с 1977-го, успели повоевать во многих вооруженных конфликтах, заслужили репутацию надежного средства поддержки пехоты. Но самым "свежим" — около 35 лет, а их задачи вполне по силам более современным машинам.
Впрочем, конгрессмены все же пошли навстречу ВВС: в 2022-м на металлолом пустят порядка 160 самолетов. В их числе 48 F-15C/DEagle — 20 процентов от общего парка, а также 47 легких F-16C/D Fighting Falcon. Истребители, многие из которых помнят еще "Бурю в пустыне", заменят на F-35 и F-15EX.

Меньше дронов

Из состава ВВС выведут четыре самолета боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS. Они относительно молоды — в строю с 1996-го, но эксплуатация слишком дорогая. Чем заменят — неясно: разработку нового летающего штаба в 2019-м приостановили.
Контр-адмирал Джон Кирби. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 23:46
В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
Самые серьезные потери понесет флот стратегических разведывательных беспилотников. Из 29 дронов RQ-4 Global Hawk Block-30 спишут 20. Эти БПЛА способны патрулировать и вести разведку в течение 30 часов на высоте 18 тысяч метров на удалении до 22 тысяч километров от оператора. К слову, они регулярно наведываются к российским границам в Крыму и к линии соприкосновения в Донбассе.
Американцы интенсивно применяют RQ-4 по всему миру с 2000-х. Дроны ломаются. Да и обслуживание крайне дорогое — дешевле отправить на задание пилотируемый высотный разведчик U-2. Вероятно, функции Global Hawk передадут беспилотникам-"невидимкам" RQ-170 Sentinel.
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique SantosАмериканский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Marianique Santos
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Распилят и "птичек" покрупнее: 32 самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. Их средний возраст — 52 года. И если "Экстендеры", принятые на вооружение в 1981-м, еще не исчерпали ресурс, то большинству "Стратотанкеров", изготовленных с 1954-го по 1965-й, давно пора на свалку. С заменой тоже не так гладко: у новейшего танкера KC-46 выявили целый букет "детских болезней". На их устранение потратят 55 миллионов долларов. Пока же Пентагон отложил поставки перспективных заправщиков в армию минимум до 2024-го.
Завершают список 13 военно-транспортных C-130H Hercules. Пять из них заменят более современными C-130J Super Hercules с новыми двигателями и авионикой. У ВВС США останется еще 279 таких машин. Различные модификации "сто тридцатого" эксплуатируют с 1954-го — это самые распространенные военные транспортники в мире.

Технические проблемы

Массовое списание самолетов — прямое следствие, мягко говоря, неидеального технического состояния американской авиации. В прошлогоднем отчете Счетной палаты США на основании инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск сделали вывод, что многие машины даже не смогут подняться в воздух.
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel RuizОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel Ruiz
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
По нормативам, минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы взлететь в любой момент. С 2011-го по 2019-й инспекторы проверили 46 типов самолетов и вертолетов — лишь три модели более-менее соответствовали требованиям.
Авиапарк 24 типов ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Счетная палата назвала такое положение дел почти катастрофическим. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других. А боеготовность 11 типов самолетов и вовсе не превышала 55 процентов.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 03:41
Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину
Причем много вопросов с ремонтом техники возникает из-за острой нехватки комплектующих. В частности, для палубных F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler больше не выпускают запасных частей — их производители ушли с рынка.
Хуже всего со стратегическими бомбардировщиками B-1 Lancer. В прошлом году зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщал, что из 62 бортов боеспособны только шесть. В-1 выполнили тысячи боевых вылетов, в основном на Ближнем Востоке, в климатических условиях, для которых не приспособлены. В итоге машины сильно износились. Недавно стало известно, что Пентагон спишет 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.
 
БезопасностьСШАF-15SEF-35ВВС СШАБлижний ВостокДонбассДжон ХайтенF-15C
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
09:08Дептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада
Лента новостейМолния
Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития НорильскаДептранс оценил ситуацию на дорогах Москвы после сильного снегопада