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В Подмосковье врачам помогут с арендой жилья
В Подмосковье врачам помогут с арендой жилья - РИА Новости, 14.12.2021
В Подмосковье врачам помогут с арендой жилья
Мособлдума на ближайшем заседании обсудит предложенный губернатором Андреем Воробьевым закон о выплатах врачам. Каждый месяц медики смогут получать компенсацию... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:41
2021-12-14T20:41
2021-12-14T20:41
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мособлдума на ближайшем заседании обсудит предложенный губернатором Андреем Воробьевым закон о выплатах врачам. Каждый месяц медики смогут получать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил телеканал "360"."На предоставление выплаты выделено более 430 миллионов рублей из бюджета региона на 2022 год", – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что ежемесячно врачи будут получать по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за съем жилья.Мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тысячи врачей Московской области. Сначала она коснется медиков наиболее востребованных специальностей – терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, офтальмологов, гинекологов, онкологов и других. Потом список будет расширяться.Планируется, что каждый год количество получающих выплату врачей будет увеличиваться на 250 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Мособлдума на ближайшем заседании обсудит предложенный губернатором Андреем Воробьевым закон о выплатах врачам. Каждый месяц медики смогут получать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил телеканал "360".
"На предоставление выплаты выделено более 430 миллионов рублей из бюджета региона на 2022 год", – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что ежемесячно врачи будут получать по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за съем жилья.
Мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тысячи врачей Московской области. Сначала она коснется медиков наиболее востребованных специальностей – терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, офтальмологов, гинекологов, онкологов и других. Потом список будет расширяться.
Планируется, что каждый год количество получающих выплату врачей будет увеличиваться на 250 человек.