https://ria.ru/20211214/arenda-1763743469.html

В Подмосковье врачам помогут с арендой жилья

В Подмосковье врачам помогут с арендой жилья - РИА Новости, 14.12.2021

В Подмосковье врачам помогут с арендой жилья

Мособлдума на ближайшем заседании обсудит предложенный губернатором Андреем Воробьевым закон о выплатах врачам. Каждый месяц медики смогут получать компенсацию... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:41

2021-12-14T20:41

2021-12-14T20:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763738400_0:195:3065:1919_1920x0_80_0_0_a4d9a10133c2ccde04735666c0ed1512.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мособлдума на ближайшем заседании обсудит предложенный губернатором Андреем Воробьевым закон о выплатах врачам. Каждый месяц медики смогут получать компенсацию за аренду жилья. Об этом сообщил телеканал "360"."На предоставление выплаты выделено более 430 миллионов рублей из бюджета региона на 2022 год", – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что ежемесячно врачи будут получать по 20 тысяч рублей в качестве компенсации за съем жилья.Мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тысячи врачей Московской области. Сначала она коснется медиков наиболее востребованных специальностей – терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, офтальмологов, гинекологов, онкологов и других. Потом список будет расширяться.Планируется, что каждый год количество получающих выплату врачей будет увеличиваться на 250 человек.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)