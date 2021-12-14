15:26 14.12.2021 (обновлено: 17:04 14.12.2021)
Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию
Читатель Reddit из США захотел переехать в Россию и выучиться на русиста в Якутске
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатель портала Reddit из США захотел перебраться в Якутию, чтобы стать специалистом по русскому языку, истории и культуре.
"Я американец и всерьез подумываю переехать в Россию. Попробуйте, переубедите меня", — написал мужчина.
По словам пользователя, он без особого труда может устроиться по профессии в новом месте. Иностранец также рассказал о желании выучиться на русиста, переехать в Новосибирск с научной степенью и писать там докторскую.
"Что я упустил?" — обратился создатель поста к участникам дискуссии.
"В Якутске не просто холодно, а очень-очень холодно. Это вам не какая-нибудь Монтана и не Канада. Обзаведись шубой как у исследователей Арктики. А вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу", — ответил ему Beefsweater.
"Для начала хорошенько подумай насчет Якутска. Зима там действительно нешуточная. Как по мне, для начала будет попроще в новосибирском Академгородке или Кольцове, да и зимой там всего минус 40 — минус 20. Еще вариант — Томск: это недалеко от Новосибирска и тоже куча университетов", — посоветовал Micehbos.
Австралиец GreatZeroTaste в комментариях заявил, что тоже задумался о переезде. Кроме того, по его мнению, в России все довольно дешево.
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