https://ria.ru/20211214/amerikanets-1763676608.html

Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию

Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию - РИА Новости, 14.12.2021

Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию

Читатель портала Reddit из США захотел перебраться в Якутию, чтобы стать специалистом по русскому языку, истории и культуре. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:26

2021-12-14T15:26

2021-12-14T17:04

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатель портала Reddit из США захотел перебраться в Якутию, чтобы стать специалистом по русскому языку, истории и культуре.По словам пользователя, он без особого труда может устроиться по профессии в новом месте. Иностранец также рассказал о желании выучиться на русиста, переехать в Новосибирск с научной степенью и писать там докторскую."Что я упустил?" — обратился создатель поста к участникам дискуссии."В Якутске не просто холодно, а очень-очень холодно. Это вам не какая-нибудь Монтана и не Канада. Обзаведись шубой как у исследователей Арктики. А вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу", — ответил ему Beefsweater."Для начала хорошенько подумай насчет Якутска. Зима там действительно нешуточная. Как по мне, для начала будет попроще в новосибирском Академгородке или Кольцове, да и зимой там всего минус 40 — минус 20. Еще вариант — Томск: это недалеко от Новосибирска и тоже куча университетов", — посоветовал Micehbos.Австралиец GreatZeroTaste в комментариях заявил, что тоже задумался о переезде. Кроме того, по его мнению, в России все довольно дешево.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/borsch-1763660121.html

https://ria.ru/20211010/osuzhdennyy-1753848030.html

якутск

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в мире, якутск, сша, новосибирск, reddit, россия