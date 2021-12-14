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Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию
Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию - РИА Новости, 14.12.2021
Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию
Читатель портала Reddit из США захотел перебраться в Якутию, чтобы стать специалистом по русскому языку, истории и культуре. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:26
2021-12-14T17:04
в мире
якутск
сша
новосибирск
reddit
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатель портала Reddit из США захотел перебраться в Якутию, чтобы стать специалистом по русскому языку, истории и культуре.По словам пользователя, он без особого труда может устроиться по профессии в новом месте. Иностранец также рассказал о желании выучиться на русиста, переехать в Новосибирск с научной степенью и писать там докторскую."Что я упустил?" — обратился создатель поста к участникам дискуссии."В Якутске не просто холодно, а очень-очень холодно. Это вам не какая-нибудь Монтана и не Канада. Обзаведись шубой как у исследователей Арктики. А вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу", — ответил ему Beefsweater."Для начала хорошенько подумай насчет Якутска. Зима там действительно нешуточная. Как по мне, для начала будет попроще в новосибирском Академгородке или Кольцове, да и зимой там всего минус 40 — минус 20. Еще вариант — Томск: это недалеко от Новосибирска и тоже куча университетов", — посоветовал Micehbos.Австралиец GreatZeroTaste в комментариях заявил, что тоже задумался о переезде. Кроме того, по его мнению, в России все довольно дешево.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211214/borsch-1763660121.html
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в мире, якутск, сша, новосибирск, reddit, россия
15:26 14.12.2021 (обновлено: 17:04 14.12.2021)
 
Американец разочаровался в США и захотел переехать в Россию

Читатель Reddit из США захотел переехать в Россию и выучиться на русиста в Якутске

CC0 / Kanadier / Город Якутск
Город Якутск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC0 / Kanadier /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатель портала Reddit из США захотел перебраться в Якутию, чтобы стать специалистом по русскому языку, истории и культуре.

"Я американец и всерьез подумываю переехать в Россию. Попробуйте, переубедите меня", — написал мужчина.

По словам пользователя, он без особого труда может устроиться по профессии в новом месте. Иностранец также рассказал о желании выучиться на русиста, переехать в Новосибирск с научной степенью и писать там докторскую.
"Что я упустил?" — обратился создатель поста к участникам дискуссии.
Якутске не просто холодно, а очень-очень холодно. Это вам не какая-нибудь Монтана и не Канада. Обзаведись шубой как у исследователей Арктики. А вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу", — ответил ему Beefsweater.
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14:19
"У меня сейчас будет приступ": американца высмеяли за приготовленный борщ
"Для начала хорошенько подумай насчет Якутска. Зима там действительно нешуточная. Как по мне, для начала будет попроще в новосибирском Академгородке или Кольцове, да и зимой там всего минус 40 — минус 20. Еще вариант — Томск: это недалеко от Новосибирска и тоже куча университетов", — посоветовал Micehbos.
Австралиец GreatZeroTaste в комментариях заявил, что тоже задумался о переезде. Кроме того, по его мнению, в России все довольно дешево.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Robert DuBoise - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 02:01
Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
 
В миреЯкутскСШАНовосибирскRedditРоссия
 
 
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