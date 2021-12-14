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НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии - РИА Новости, 14.12.2021
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:18
2021-12-14T15:18
в мире
лондон
великобритания
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей келин
черное море
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Есть определенная динамика увеличения военного присутствия в Черном море", - добавил российский дипломат.Он отметил, что РФ и НАТО должны выстраивать отношения как "два крупнейших геополитических фактора, которые определяют европейскую и глобальную безопасность"."Отношения между ними неизбежны. Но в последние годы то, что мы видели, это был их целенаправленный демонтаж со стороны НАТО. Сейчас отношения на нуле", - добавил Келин.
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в мире, лондон, великобритания, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей келин, черное море, россия
15:18 14.12.2021
 
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии

Посол в Британии Келин заявил, что НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
"Есть определенная динамика увеличения военного присутствия в Черном море", - добавил российский дипломат.
Он отметил, что РФ и НАТО должны выстраивать отношения как "два крупнейших геополитических фактора, которые определяют европейскую и глобальную безопасность".
"Отношения между ними неизбежны. Но в последние годы то, что мы видели, это был их целенаправленный демонтаж со стороны НАТО. Сейчас отношения на нуле", - добавил Келин.
Французский фрегат Овернь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
09:56
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
 
В миреЛондонВеликобританияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей КелинЧерное мореРоссия
 
 
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