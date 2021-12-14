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НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии - РИА Новости, 14.12.2021
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:18
2021-12-14T15:18
2021-12-14T15:18
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Есть определенная динамика увеличения военного присутствия в Черном море", - добавил российский дипломат.Он отметил, что РФ и НАТО должны выстраивать отношения как "два крупнейших геополитических фактора, которые определяют европейскую и глобальную безопасность"."Отношения между ними неизбежны. Но в последние годы то, что мы видели, это был их целенаправленный демонтаж со стороны НАТО. Сейчас отношения на нуле", - добавил Келин.
https://ria.ru/20211214/overn-1763604811.html
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в мире, лондон, великобритания, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей келин, черное море, россия
НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, заявил посол в Британии
Посол в Британии Келин заявил, что НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря