https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 14.12.2021
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:53
2021-12-14T07:53
2021-12-14T09:57
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
евгений тишковец
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 07.45 мск вторника, во "Внуково" пять рейсов задержаны, в "Домодедово" девять рейсов задержаны, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены.Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, новости - туризм
07:53 14.12.2021 (обновлено: 09:57 14.12.2021)
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов
В трех московских аэропортах из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов