https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 14.12.2021

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T07:53

2021-12-14T07:53

2021-12-14T09:57

общество

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

евгений тишковец

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 07.45 мск вторника, во "Внуково" пять рейсов задержаны, в "Домодедово" девять рейсов задержаны, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены.Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

https://ria.ru/20211214/moskva-1763591901.html

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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, новости - туризм