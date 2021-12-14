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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/aeroporty-1763594257.html
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов - РИА Новости, 14.12.2021
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов
Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:53
2021-12-14T09:57
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
евгений тишковец
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 07.45 мск вторника, во "Внуково" пять рейсов задержаны, в "Домодедово" девять рейсов задержаны, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены.Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, новости - туризм
07:53 14.12.2021 (обновлено: 09:57 14.12.2021)
 
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов

В трех московских аэропортах из-за снегопада задержали или отменили более 30 рейсов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкАэропортовые службы в аэропорту "Внуково" в Москве
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 07.45 мск вторника, во "Внуково" пять рейсов задержаны, в "Домодедово" девять рейсов задержаны, в "Шереметьево" пять рейсов задержаны, 16 отменены.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
07:11
На Москву обрушился сильнейший за 28 лет снегопад
Утром во вторник в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
 
ТуризмОбществоШереметьево (аэропорт)МоскваДомодедово (аэропорт)Евгений ТишковецНовости - Туризм
 
 
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