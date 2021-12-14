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Власти Колумбии назвали виновных во взрывах в аэропорту
Власти Колумбии назвали виновных во взрывах в аэропорту - РИА Новости, 14.12.2021
Власти Колумбии назвали виновных во взрывах в аэропорту
Террористы стоят за взрывами в аэропорту в Колумбии, один из них погиб, сообщает газета Tiempo со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:13
2021-12-14T15:13
2021-12-14T16:19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Террористы стоят за взрывами в аэропорту в Колумбии, один из них погиб, сообщает газета Tiempo со ссылкой на местные власти."Согласно данным властей, в результате первого взрыва погиб человек, который взаимодействовал со взрывным устройством, в результате второй террористической атаки погибли двое сотрудников полиции", - пишет издание.Два взрыва прогремели во вторник в аэропорту города Кукута, находящемся на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой. Отмечалось, что рядом со взлетно-посадочной полосой был замечен человек со взрывчаткой. Ранее сообщалось, что в результате взрыва, предположительно, погибли два полицейских, которые начали проверять подозрительный предмет.
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в мире, колумбия, венесуэла
15:13 14.12.2021 (обновлено: 16:19 14.12.2021)
Власти Колумбии назвали виновных во взрывах в аэропорту
Власти Колумбии: за взрывами в аэропорту стоят террористы