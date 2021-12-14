10:46 14.12.2021 (обновлено: 10:57 14.12.2021)
Московские аэропорты в условиях снегопада работают штатно
Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в условиях снегопада работают штатно
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичные аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в условиях снегопада работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в Москве не было 28 лет. Более 30 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах во вторник утром на фоне снегопада, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
"В сложных погодных условиях аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме. За сутки два рейса, летевших в другие аэропорты, приземлились в "Домодедово". Видимость в районе аэродрома составляет более 3 тысяч метров и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций", - сказали в пресс-службе аэропорта. В "Домодедово" добавили, что для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда. Воздушные суда проходят антиобледенительную обработку.
"Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию", - сказали в пресс-службе "Шереметьево".
"По состоянию на 14 декабря (10:10 мск) международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на прием и отправление рейсов. Отмен рейсов по погодным условиям в аэропорту нет. Возможны небольшие задержки авиарейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Внуково".