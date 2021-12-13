https://ria.ru/20211213/zhurnalisty-1763581425.html

Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами

Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами - РИА Новости, 13.12.2021

Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) запросило у министерства внутренней безопасности (DHS) США объяснений по поводу использования секретных... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T23:57

2021-12-13T23:57

2021-12-13T23:57

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) запросило у министерства внутренней безопасности (DHS) США объяснений по поводу использования секретных правительственных баз данных для слежения за международными террористами с целью расследования деятельности журналистов.Отмечается, что в письме к главе DHS США Алехандро Майоркасу исполнительный редактор АП Джули Пейс потребовала у ведомства объяснить, почему имя журналистки АП Марты Мендосы проходило по базам данных в качестве "потенциального конфиденциального информатора" во время администрации Трампа, как указано в докладе генерального инспектора по внутренней безопасности."Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведенные в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная", - цитирует агентство слова Пейс.На прошлой неделе СМИ сообщили, что специальное подразделение погранично-таможенной службы (CBP) США использовало конфиденциальные правительственные базы данных, предназначенные для отслеживания террористов, для расследования деятельности 20 американских журналистов, в том числе репортера АП.

https://ria.ru/20210723/shpionazh-1742457761.html

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