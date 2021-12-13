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Краснодарский край
https://ria.ru/20211213/zdravnitsy-1763561094.html
В Сочи начали применять дельфинотерапию при реабилитации после COVID-19
В Сочи начали применять дельфинотерапию при реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021
В Сочи начали применять дельфинотерапию при реабилитации после COVID-19
Здравницы Сочи начали применять дельфинотерапию при постковидной реабилитации, сообщили власти города-курорта. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:18
2021-12-13T21:18
краснодарский край
краснодарский край
сочи
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Здравницы Сочи начали применять дельфинотерапию при постковидной реабилитации, сообщили власти города-курорта."В Сочи разработали инновационные методы постковидной реабилитации. Теперь для восстановления от коронавируса будут применять и дельфинотерапию", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Ранее сообщалось, что постковидную реабилитацию предлагают более 50 здравниц Краснодарского края. Более 20 из них находятся в Сочи.Уточняется, что пациентам в стандартный набор медуслуг добавляют процедуры с двигательной активностью и упражнения по восстановлению дыхательной системы."Программы также включают фито- и озонотерапию, кислородные коктейли, лечебные минеральные воды, морские ванны и грязевые аппликации. Все это позволяет восстановить организм и стабилизировать психоэмоциональное состояние", - добавили в ведомстве.Всего в регионе работают более 200 здравниц, которые реализуют около 500 программ по оздоровлению и лечению различных заболеваний. Ежегодно их посещают около 1,5 миллиона человек.
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краснодарский край, сочи, здоровье - общество, коронавирус covid-19
21:18 13.12.2021
 
В Сочи начали применять дельфинотерапию при реабилитации после COVID-19

Здравницы Сочи начали применять дельфинотерапию при реабилитации после COVID-19

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗима в Сочи
Зима в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Здравницы Сочи начали применять дельфинотерапию при постковидной реабилитации, сообщили власти города-курорта.
"В Сочи разработали инновационные методы постковидной реабилитации. Теперь для восстановления от коронавируса будут применять и дельфинотерапию", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что постковидную реабилитацию предлагают более 50 здравниц Краснодарского края. Более 20 из них находятся в Сочи.
Уточняется, что пациентам в стандартный набор медуслуг добавляют процедуры с двигательной активностью и упражнения по восстановлению дыхательной системы.
"Программы также включают фито- и озонотерапию, кислородные коктейли, лечебные минеральные воды, морские ванны и грязевые аппликации. Все это позволяет восстановить организм и стабилизировать психоэмоциональное состояние", - добавили в ведомстве.
Всего в регионе работают более 200 здравниц, которые реализуют около 500 программ по оздоровлению и лечению различных заболеваний. Ежегодно их посещают около 1,5 миллиона человек.
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