https://ria.ru/20211213/zaderzhanie-1763539597.html
В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов
В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов - РИА Новости, 13.12.2021
В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов
Два человека - граждане Великобритании и Хорватии - задержаны в качестве подозреваемых в рамках расследования уголовного дела после столкновения двух грузовых... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:03
2021-12-13T19:03
2021-12-13T19:03
в мире
хорватия
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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Два человека - граждане Великобритании и Хорватии - задержаны в качестве подозреваемых в рамках расследования уголовного дела после столкновения двух грузовых судов на Балтике, сообщила прокуратура Швеции."Гражданин Великобритании 1991 года рождения и гражданин Хорватии 1965 года задержаны в качестве подозреваемых", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что дело возбуждено по фактам грубого нарушения правил судоходства, халатности и причинения смерти другому человеку.Британское и датское грузовые суда столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. Одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Датское судно отбуксировано к берегу. Возбуждено дело о грубом нарушении правил судоходства, следователи полагают, что управление одним из судов велось в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна, которое перевернулось после столкновения с другим судном у берегов Швеции, сообщала телекомпания SVT со ссылкой на полицию.
https://ria.ru/20211213/baltika-1763530628.html
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в мире, хорватия, швеция, великобритания, балтийское море
В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов
Граждане Великобритании и Хорватии задержаны по делу о столкновения судов у берегов Швеции