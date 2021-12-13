https://ria.ru/20211213/zaderzhanie-1763539597.html

В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов

В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов - РИА Новости, 13.12.2021

В Швеции задержали двух подозреваемых по делу о столкновении судов

Два человека - граждане Великобритании и Хорватии - задержаны в качестве подозреваемых в рамках расследования уголовного дела после столкновения двух грузовых... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:03

2021-12-13T19:03

2021-12-13T19:03

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великобритания

балтийское море

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МУРМАНСК, 13 дек – РИА Новости. Два человека - граждане Великобритании и Хорватии - задержаны в качестве подозреваемых в рамках расследования уголовного дела после столкновения двух грузовых судов на Балтике, сообщила прокуратура Швеции."Гражданин Великобритании 1991 года рождения и гражданин Хорватии 1965 года задержаны в качестве подозреваемых", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что дело возбуждено по фактам грубого нарушения правил судоходства, халатности и причинения смерти другому человеку.Британское и датское грузовые суда столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции. ЧП произошло между шведским Истадом и датским Борнхольмом. Одно судно перевернулось, два человека оказались в воде. Датское судно отбуксировано к берегу. Возбуждено дело о грубом нарушении правил судоходства, следователи полагают, что управление одним из судов велось в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось обнаружить тело одного члена экипажа судна, которое перевернулось после столкновения с другим судном у берегов Швеции, сообщала телекомпания SVT со ссылкой на полицию.

https://ria.ru/20211213/baltika-1763530628.html

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великобритания

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в мире, хорватия, швеция, великобритания, балтийское море