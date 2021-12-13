https://ria.ru/20211213/zaderzhanie-1763483992.html
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом стоматолога
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом стоматолога - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом стоматолога
В Москве задержан недовольный клиент, ранивший стоматолога, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:23
2021-12-13T15:23
2021-12-13T15:46
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве задержан недовольный клиент, ранивший стоматолога, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее столичная прокуратура сообщала, что на севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники, врач госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство", - сказала Иванова.По данным следствия, днем 13 декабря в одной из частных стоматологических клиник клиент заведения "высказал претензию по поводу услуг", после чего ранил ножом одного из сотрудников.Пострадавший доставлен в одну из городских больниц. Подозреваемый 1961 года рождения задержан, в скором времени он будет доставлен на допрос.Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.
https://ria.ru/20211212/izbienie-1763345785.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
15:23 13.12.2021 (обновлено: 15:46 13.12.2021)
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом стоматолога
В Москве задержали мужчину, ударившего ножом стоматолога, возбуждено уголовное дело
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
В Москве
задержан недовольный клиент, ранивший стоматолога, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что на севере Москвы мужчина ударил ножом стоматолога частной клиники, врач госпитализирован.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство", - сказала Иванова.
По данным следствия, днем 13 декабря в одной из частных стоматологических клиник клиент заведения "высказал претензию по поводу услуг", после чего ранил ножом одного из сотрудников.
Пострадавший доставлен в одну из городских больниц. Подозреваемый 1961 года рождения задержан, в скором времени он будет доставлен на допрос.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.