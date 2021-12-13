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Новые подробности о нападении на православную гимназию в Серпухове
Пострадавший при взрыве в православной гимназии раскрыл детали ЧП - РИА Новости, 13.12.2021
Новые подробности о нападении на православную гимназию в Серпухове
Подросток, пострадавший во время нападения на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, в комментарии для "Известий" раскрыл подробности ЧП. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:17
2021-12-13T14:17
2021-12-13T14:21
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подросток, пострадавший во время нападения на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, в комментарии для "Известий" раскрыл подробности ЧП.По словам 15-летнего учащегося, он оказался на месте инцидента, так как опоздал на молитву. "Я пришел с утра, на молитву немного опоздал, зашел и минуты через три-пять неожиданный взрыв прогремел. Все побежали выходить", — утверждает собеседник СМИ.Он отметил, что раньше уже видел молодого человека, совершившего взрыв, поскольку тот тоже учился в гимназии на территории обители.Взрыв на территории монастыряПо данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Пострадали как минимум десять человек.Сам 18-летний нападавший выжил, он находится в реанимации.Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20211213/postradavshie-1763464333.html
серпухов
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
14:17 13.12.2021 (обновлено: 14:21 13.12.2021)
Пострадавший при взрыве в православной гимназии раскрыл детали ЧП
Подросток, пострадавший при взрыве в гимназии в Серпухове, рассказал подробности о ЧП
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Подросток, пострадавший во время нападения на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове
, в комментарии для "Известий
" раскрыл подробности ЧП.
По словам 15-летнего учащегося, он оказался на месте инцидента, так как опоздал на молитву. "Я пришел с утра, на молитву немного опоздал, зашел и минуты через три-пять неожиданный взрыв прогремел. Все побежали выходить", — утверждает собеседник СМИ.
Он отметил, что раньше уже видел молодого человека, совершившего взрыв, поскольку тот тоже учился в гимназии на территории обители.
Взрыв на территории монастыря
По данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Пострадали как минимум десять человек.
Сам 18-летний нападавший выжил, он находится в реанимации.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК
.