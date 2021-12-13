https://ria.ru/20211213/vzryv-1763467664.html

Новые подробности о нападении на православную гимназию в Серпухове

Пострадавший при взрыве в православной гимназии раскрыл детали ЧП - РИА Новости, 13.12.2021

Новые подробности о нападении на православную гимназию в Серпухове

Подросток, пострадавший во время нападения на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, в комментарии для "Известий" раскрыл подробности ЧП. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:17

2021-12-13T14:17

2021-12-13T14:21

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подросток, пострадавший во время нападения на православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, в комментарии для "Известий" раскрыл подробности ЧП.По словам 15-летнего учащегося, он оказался на месте инцидента, так как опоздал на молитву. "Я пришел с утра, на молитву немного опоздал, зашел и минуты через три-пять неожиданный взрыв прогремел. Все побежали выходить", — утверждает собеседник СМИ.Он отметил, что раньше уже видел молодого человека, совершившего взрыв, поскольку тот тоже учился в гимназии на территории обители.Взрыв на территории монастыряПо данным Следственного комитета, бывший ученик православной приходской гимназии совершил подрыв самодельной взрывчатки на входе в учебное заведение, которое расположено во владениях монастыря. Пострадали как минимум десять человек.Сам 18-летний нападавший выжил, он находится в реанимации.Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки, ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20211213/postradavshie-1763464333.html

серпухов

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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове