https://ria.ru/20211213/vzryv-1763409782.html

Жизням детей, пострадавших при взрыве в Серпухове, ничего не угрожает

Жизням детей, пострадавших при взрыве в Серпухове, ничего не угрожает - РИА Новости, 13.12.2021

Жизням детей, пострадавших при взрыве в Серпухове, ничего не угрожает

Жизням детей, пострадавших при взрыве в православной гимназии в Серпухове, ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:46

2021-12-13T10:46

2021-12-13T11:07

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

новости подмосковья

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Жизням детей, пострадавших при взрыве в православной гимназии в Серпухове, ничто не угрожает, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование", - сказал Воробьёв.По данным ГУМВД, 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем в Серпухове, "произвел самоподрыв" в помещении гимназии, также ранен 15-летний подросток. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости о семи пострадавших.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763403090.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове