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Взрыв в монастыре Серпухова. Первое видео
Появилось видео с места взрыва в женском монастыре в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021
Взрыв в монастыре Серпухова. Первое видео
Прокуратура опубликовала видео с территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, где неизвестный подорвал самодельное взрывное устройство. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:16
2021-12-13T10:16
2021-12-13T11:03
происшествия
московская область (подмосковье)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Прокуратура опубликовала видео с территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, где неизвестный подорвал самодельное взрывное устройство.На кадрах видно, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции, а также врачи скорой помощи.По информации Министерства внутренних дел, взрыв возле входа в православную гимназию, располагающуюся на территории монастыря, устроил ее 18-летний выпускник. Согласно последним данным, пострадал он сам и еще шесть человек.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове
10:16 13.12.2021 (обновлено: 11:03 13.12.2021)
Появилось видео с места взрыва в женском монастыре в Серпухове
Опубликовано видео с места взрыва в гимназии при женском монастыре в Серпухове