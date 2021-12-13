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Взрыв в монастыре Серпухова. Первое видео

Появилось видео с места взрыва в женском монастыре в Серпухове - РИА Новости, 13.12.2021

Взрыв в монастыре Серпухова. Первое видео

Прокуратура опубликовала видео с территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, где неизвестный подорвал самодельное взрывное устройство. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:16

2021-12-13T10:16

2021-12-13T11:03

происшествия

московская область (подмосковье)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Прокуратура опубликовала видео с территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, где неизвестный подорвал самодельное взрывное устройство.На кадрах видно, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции, а также врачи скорой помощи.По информации Министерства внутренних дел, взрыв возле входа в православную гимназию, располагающуюся на территории монастыря, устроил ее 18-летний выпускник. Согласно последним данным, пострадал он сам и еще шесть человек.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), взрыв в женском монастыре в серпухове