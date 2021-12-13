https://ria.ru/20211213/vklady-1763499314.html

ВТБ: в 2022 году три четверти вкладов в РФ будет открываться дистанционно

ВТБ: в 2022 году три четверти вкладов в РФ будет открываться дистанционно - РИА Новости, 13.12.2021

ВТБ: в 2022 году три четверти вкладов в РФ будет открываться дистанционно

Уровень цифровизации сбережений на российском рынке в 2022 году достигнет 75%, этому будут способствовать развитие инструментов онлайн-банкинга и технологий... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:24

2021-12-13T16:24

2021-12-13T16:24

втб

россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Уровень цифровизации сбережений на российском рынке в 2022 году достигнет 75%, этому будут способствовать развитие инструментов онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации, считают аналитики ВТБ.Как сообщает пресс-служба банка, по прогнозам ВТБ, уже по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться порядка 70% вкладов и других сберегательных продуктов. Драйверами цифровых сбережений станет ускоренная банкеризация населения, развитие новых сервисов онлайн-банкинга, интеграция банковских и государственных сервисов на интернет-площадках кредитных учреждений.Еще одним импульсом могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками."Резкое увеличение доли онлайн-сбережений фиксировалось в экстремальных условиях начала пандемии и локдауна. Сейчас процесс цифровизации сберегательных продуктов протекает более плавно, при этом он утратил зависимость от внешних факторов и не прекращается даже при смягчении ограничений. Главным драйвером становится модернизация и оптимизация для пользователей банковских онлайн-сервисов. В рамках стратегии на 100%-ную цифровизацию клиентских сервисов мы постоянно совершенствуем цифровые каналы и стремимся к постоянному наращиванию доли вкладов, открываемых нашими клиентами удаленно. Во многом этому способствует и общий рост интереса к классическим депозитам на фоне резкого роста доходности по ним в четвертом квартале", - комментирует начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

https://ria.ru/20211208/bank-1762799443.html

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втб, россия