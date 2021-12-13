https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763413453.html

Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство

Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство - РИА Новости, 13.12.2021

Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство

Власти подготовят список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:04

2021-12-13T11:04

2021-12-13T17:14

распространение коронавируса

общество

госдума рф

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115718_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_c81eace5193e864e176f9f49269d9c6e.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти подготовят список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова."В настоящее время правительством поручено Министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний и представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение", — сказала она, выступая в Госдуме.После соответствующего приказа Минздрава список доведут до всех медицинских организаций, где есть пациенты, которые не могут сделать прививку, и учреждений, проводящих вакцинацию.Кабинет министров в ноябре внес в Госдуму два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить переболевшие COVID-19, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах. Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, число заболевших среди вакцинированных составляет 3,9 процента, повторные случаи COVID-19 — 0,74 процента.Сейчас одну дозу получили более 74,1 миллиона человек, полностью привились 67,2 миллиона.

https://ria.ru/20211203/murashko-1761982916.html

https://ria.ru/20211210/immunitet-1763147648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии