https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763413453.html
Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство
Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство - РИА Новости, 13.12.2021
Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство
Власти подготовят список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:04
2021-12-13T11:04
2021-12-13T17:14
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти подготовят список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова."В настоящее время правительством поручено Министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний и представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение", — сказала она, выступая в Госдуме.После соответствующего приказа Минздрава список доведут до всех медицинских организаций, где есть пациенты, которые не могут сделать прививку, и учреждений, проводящих вакцинацию.Кабинет министров в ноябре внес в Госдуму два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить переболевшие COVID-19, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах. Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, число заболевших среди вакцинированных составляет 3,9 процента, повторные случаи COVID-19 — 0,74 процента.Сейчас одну дозу получили более 74,1 миллиона человек, полностью привились 67,2 миллиона.
https://ria.ru/20211203/murashko-1761982916.html
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общество, госдума рф, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 13.12.2021 (обновлено: 17:14 13.12.2021)
Список противопоказаний к вакцинации представят в правительство
Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса представят в правительство
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Власти подготовят список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова
.
"В настоящее время правительством поручено Министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний и представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение", — сказала она, выступая в Госдуме
.
После соответствующего приказа Минздрава список доведут до всех медицинских организаций, где есть пациенты, которые не могут сделать прививку, и учреждений, проводящих вакцинацию.
Кабинет министров в ноябре внес в Госдуму два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить переболевшие COVID-19, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также путешествий на поездах и самолетах.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам Голиковой, число заболевших среди вакцинированных составляет 3,9 процента, повторные случаи COVID-19 — 0,74 процента.
Сейчас одну дозу получили более 74,1 миллиона человек, полностью привились 67,2 миллиона.