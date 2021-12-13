https://ria.ru/20211213/ubiystvo-1763513661.html

В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины

В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 13.12.2021

В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины

Двое подростков в Долгопрудном подозреваются в убийстве мужчины, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:01

2021-12-13T17:01

2021-12-13T17:01

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Двое подростков в Долгопрудном подозреваются в убийстве мужчины, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Задержаны двое несовершеннолетних 2005 и 2004 годов рождения, подозреваемые в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 12 декабря на спортплощадке в Долгопрудном подозреваемые напали из неприязни на 40-летнего мужчину: один повалил его на землю, после чего второй "нанес потерпевшему удары ножом в область головы". Затем подозреваемые скрылись с места преступления, а тело погибшего было обнаружено прохожим.Как отметила Врадий, ведутся допросы, проведены обыски по местам жительства подозреваемых, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20211206/podrostok-1762471958.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия