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В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины
В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины - РИА Новости, 13.12.2021
В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины
Двое подростков в Долгопрудном подозреваются в убийстве мужчины, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:01
2021-12-13T17:01
2021-12-13T17:01
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Двое подростков в Долгопрудном подозреваются в убийстве мужчины, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Задержаны двое несовершеннолетних 2005 и 2004 годов рождения, подозреваемые в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 12 декабря на спортплощадке в Долгопрудном подозреваемые напали из неприязни на 40-летнего мужчину: один повалил его на землю, после чего второй "нанес потерпевшему удары ножом в область головы". Затем подозреваемые скрылись с места преступления, а тело погибшего было обнаружено прохожим.Как отметила Врадий, ведутся допросы, проведены обыски по местам жительства подозреваемых, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20211206/podrostok-1762471958.html
долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины
В Долгопрудном двоих подростков заподозрили в убийстве мужчины