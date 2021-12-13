Стало известно прошлое школьниц-убийц, учинивших расправу над пенсионером

Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
"Газета.ru": убившие пенсионера в Хабаровском крае школьницы злоупотребляли алкоголем
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Две школьницы, которых обвиняют в смертельном избиении 60-летнего пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, рассказал "Газете.ru" их приятель.
Знакомый признался, что удивлен поведением девочек, поскольку считал их "добрыми и позитивными".
"Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают", — признался собеседник издания.
Друг школьниц также утверждает, что одна из них нередко конфликтовала с матерью, а также жаловалась на приставания отчима.
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Накануне региональный главк Следственного комитета сообщил, что в ночь на 10 декабря девушки 14 и 16 лет избили мужчину в его квартире. Потерпевший скончался в медучреждении от полученных травм. Нападавших заключили под стражу. Против девушек возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось в Сети, школьницы вломились в квартиру к пожилому мужчине, который якобы злоупотреблял спиртным, и отняли у него пенсию. Они били его всем, что попалось под руку, затем положили на него сверху дверь и прыгали на ней, пока она не сломалась. Это продолжалось не менее трех часов. Происходящее увидела соседка, тогда школьницы забежали в ее квартиру и стали крушить все вокруг. Испугавшаяся женщина спряталась и вызвала полицию.