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Стало известно прошлое школьниц-убийц, учинивших расправу над пенсионером
Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае - РИА Новости, 13.12.2021
Стало известно прошлое школьниц-убийц, учинивших расправу над пенсионером
Две школьницы, которых обвиняют в смертельном избиении 60-летнего пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, рассказал... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T01:52
2021-12-13T01:52
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Две школьницы, которых обвиняют в смертельном избиении 60-летнего пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, рассказал "Газете.ru" их приятель.Знакомый признался, что удивлен поведением девочек, поскольку считал их "добрыми и позитивными".Друг школьниц также утверждает, что одна из них нередко конфликтовала с матерью, а также жаловалась на приставания отчима.Накануне региональный главк Следственного комитета сообщил, что в ночь на 10 декабря девушки 14 и 16 лет избили мужчину в его квартире. Потерпевший скончался в медучреждении от полученных травм. Нападавших заключили под стражу. Против девушек возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Им грозит до 15 лет лишения свободы.Как ранее сообщалось в Сети, школьницы вломились в квартиру к пожилому мужчине, который якобы злоупотреблял спиртным, и отняли у него пенсию. Они били его всем, что попалось под руку, затем положили на него сверху дверь и прыгали на ней, пока она не сломалась. Это продолжалось не менее трех часов. Происходящее увидела соседка, тогда школьницы забежали в ее квартиру и стали крушить все вокруг. Испугавшаяся женщина спряталась и вызвала полицию.
https://ria.ru/20211124/volgograd-1760595177.html
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:52 13.12.2021
 
Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае

"Газета.ru": убившие пенсионера в Хабаровском крае школьницы злоупотребляли алкоголем

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Две школьницы, которых обвиняют в смертельном избиении 60-летнего пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, рассказал "Газете.ru" их приятель.
Знакомый признался, что удивлен поведением девочек, поскольку считал их "добрыми и позитивными".

"Мне кажется, они натюкались и что-то приняли. Выпивали часто. Меня звали, но я не соглашался. Мы были друзьями. Они были добрые, позитивные. Я даже не думал, что они так сделают", — признался собеседник издания.

Друг школьниц также утверждает, что одна из них нередко конфликтовала с матерью, а также жаловалась на приставания отчима.
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Как ранее сообщалось в Сети, школьницы вломились в квартиру к пожилому мужчине, который якобы злоупотреблял спиртным, и отняли у него пенсию. Они били его всем, что попалось под руку, затем положили на него сверху дверь и прыгали на ней, пока она не сломалась. Это продолжалось не менее трех часов. Происходящее увидела соседка, тогда школьницы забежали в ее квартиру и стали крушить все вокруг. Испугавшаяся женщина спряталась и вызвала полицию.
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