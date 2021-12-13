https://ria.ru/20211213/ubiystvo-1763384696.html

Стало известно прошлое школьниц-убийц, учинивших расправу над пенсионером

Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае - РИА Новости, 13.12.2021

Стало известно прошлое школьниц-убийц, учинивших расправу над пенсионером

Две школьницы, которых обвиняют в смертельном избиении 60-летнего пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, рассказал... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T01:52

2021-12-13T01:52

2021-12-13T01:52

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Две школьницы, которых обвиняют в смертельном избиении 60-летнего пенсионера в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, злоупотребляли алкоголем, рассказал "Газете.ru" их приятель.Знакомый признался, что удивлен поведением девочек, поскольку считал их "добрыми и позитивными".Друг школьниц также утверждает, что одна из них нередко конфликтовала с матерью, а также жаловалась на приставания отчима.Накануне региональный главк Следственного комитета сообщил, что в ночь на 10 декабря девушки 14 и 16 лет избили мужчину в его квартире. Потерпевший скончался в медучреждении от полученных травм. Нападавших заключили под стражу. Против девушек возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Им грозит до 15 лет лишения свободы.Как ранее сообщалось в Сети, школьницы вломились в квартиру к пожилому мужчине, который якобы злоупотреблял спиртным, и отняли у него пенсию. Они били его всем, что попалось под руку, затем положили на него сверху дверь и прыгали на ней, пока она не сломалась. Это продолжалось не менее трех часов. Происходящее увидела соседка, тогда школьницы забежали в ее квартиру и стали крушить все вокруг. Испугавшаяся женщина спряталась и вызвала полицию.

https://ria.ru/20211124/volgograd-1760595177.html

https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия